Россия может перехватывать идущие в Украину торговые суда: разведка Британии указала на опасность в Черном море

Существует реальная опасность, что флот Российской Федерации в Черном море будет перехватывать гражданские корабли, которые, по мнению страны-агрессора, направляются в Украину. Оккупанты уже усилили свое патрулирование судоходного маршрута между Босфором и Одессой.

Видео дня

Предупреждение об этом сделала британская разведка. Соответствующий отчет опубликован 26 июля на Twitter-странице министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Военные обратили внимание на то, что после отказа Москвы от участия в зерновой сделке в целях обеспечения блокады Украины Черноморский флот страны-агрессора изменил свою позицию.

"Современный корвет "Сергей Котов" переброшен в южную часть Черного моря, патрулируя судоходный путь между Босфором и Одессой", – рассказала пресс-служба.

В разведке Британии отметили, что зерновое соглашение делало Черное море более безопасным, но теперь "существует вероятность увеличения интенсивности и масштабов насилия в этом районе".

Возможно, Россия будет пытаться перехватывать торговые суда, которые, по ее мнению, идут в украинские порты.

Напомним: в РФ заявили, что ночью 25 июля ВСУ якобы пытались атаковать российский патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море. Мол, на него "налетели" два морских быстроходных управляемых безэкипажных катера. МО России утверждает, что оба беспилотника были "уничтожены" и "пострадавших нет".

Как писал OBOZREVATEL:

– 25 июля Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало закрытый итоговый доклад страны-агрессора касательно зерновой инициативы. Эти документы доказывают, что РФ срывала сделку запланировано.

– В России допускают возможное возвращение зернового соглашения, но выдвинули за это ряд требований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!