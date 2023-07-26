Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря: что задумали в Кремле и чем это чревато

Россия после выхода из зерновой сделки намерена блокировать районы Черного моря. Сейчас оккупанты готовят свои корабли и авиацию для этих целей.

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Об этом сообщили в медийной площадке Министерства обороны Украины Military Media Center. Там предположили, что враг намерен наносить поражение по гражданским судам, направляющимся в украинские порты или выходящим из них.

"После выхода России из зерновой инициативы, вооруженные силы оккупантов активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации черноморского флота. Россияне, в частности, отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей. Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, которые будут следовать в и из портов Украины", – говорится в сообщении.

Также российские оккупанты продолжают усиливать систему обороны Крыма. В зоне особого внимания Армянское и Перекопское направления.

Напомним, ранее в Силах обороны юга рассказали , какую атаку под чужим флагом Россия может устроить в Черном море. По данным разведки, захватчики планируют запустить в Черное море корабль под иностранным флагом и либо нанести по нему удары ракетой или дроном, либо совершить атаку с борта этого судна.

Между тем в разведке Британии предостерегли, что Россия может перехватывать идущие в Украину торговые суда. Оккупанты уже усилили свое патрулирование судоходного маршрута между Босфором и Одессой.

В разведке Британии отметили, что зерновое соглашение делало Черное море более безопасным, но теперь "существует вероятность увеличения интенсивности и масштабов насилия в этом районе".

Возможно, Россия будет пытаться перехватывать торговые суда, которые, по ее мнению, идут в украинские порты.