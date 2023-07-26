'Классическая практика': Гуменюк рассказала, какую атаку под чужим флагом Россия может устроить в Черном море

Россия может готовить в Черном море атаку "под чужим флагом". Рассматривается вариант с атакой иностранного судна, в котором россияне обвинят Украину, или удар с этого судна.

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Это судно под видом иностранного в Черное море запустят сами российские оккупанты. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Скорее всего, речь идет о том, что ими может быть запущено любое судно под другим флагом, не российским. То есть имитация иностранного судна, с которого может произойти атака. То есть перевести вину на Украину – это классическая практика оккупантов", – подчеркнула Гуменюк.

Возможен также вариант, когда "иностранное судно" подвергнется атаке, в ней оккупанты обвинят Украину.

По словам Гуменюк, ситуация в Черном море создает условия для осуществления подобной провокации.

"Там, где вокруг Крымского полуострова навигация все еще продолжается. И там она достаточно оживленная. Именно там курсируют суда, в том числе и иностранные. Которые завозят и вывозят грузы в те порты, которые фактически есть на временно оккупированной территории. Эта проблема навигации очень древняя , еще со времен оккупации Крыма. Но факт, что там курсирует много иностранных судов, имеет место", – подчеркнула начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Там, добавила Гуменюк, Россия может прибегнуть к провокации под видом имитации любых дронов – подводных или надводных, не исключена даже ракетная атака.

"Спровоцировать нестандартную ситуацию с обстрелом иностранного судна и обвинить в этом Украину", – описала замысел оккупантов Гуменюк.

Напомним, ранее в Госдепе США также предостерегали, что Россия готовит в Черном море операцию под чужим флагом. По словам спикера Госдепа Мэттью Миллера, подготовка проходит на фоне ударов РФ по Одессе, портовой инфраструктуре Дуная и демонстративного выхода Москвы из зерновой сделки.