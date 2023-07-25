Россия готовит в Черном море операцию под чужим флагом – Госдеп

В Соединенных Штатах Америки заявили, что имеют информацию о том, что страна-агрессор Россия может готовить в Черном море операцию под чужим флагом. Это происходит на фоне обстрелов Одессы и в целом атак на портовую инфраструктуру.

Видео дня

Об этом брифинге в понедельник, 24 июля, сказал спикер Госудаственного департамента США Мэттью Миллер, передает агенство Укринформ. Он напомнил о том, что РФ в одностороннем порядке вышла из "зернового соглашения и начала открыто угрожать судам, действующим в международных водах.

"Мы располагаем информацией, которая свидетельствует о том, что они, очевидно, готовят операцию под чужим флагом. Они угрожали действующим в международных водах судам, после чего сегодня произошла атака на Дунае", – отметил Миллер.

По его словам, без возобновления морских путей нет "идеального решения", которое позволило бы Украине отгружать такое же количество зерна, как во время действия "зернового соглашения".

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс также говорил, что РФ может готовить провокацию под "чужим флагом" в Черном море. Не исключено, что государство-агрессор атакует гражданские суда, чтобы обвинить в этом Украину.

По данным ЦРУ, сейчас Россия рассматривает разные варианты провокаций в акватории Черного моря.

В минобороны страны-агрессора ранее пригрозили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут считаться такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, Россия будет считать их "законной военной целью".

Напомним, что в ночь на 24 июля войска РФ атаковали портовую инфраструктуру Дуная на Одесщине. Враг атаковал область дронами Shahed-136 почти 4 часа подряд. В результате разрушен ангар с зерном, шесть работников порта получили ранения.

А 19 июля под атакой оказались порты "Одесса" и "Черноморск" – повреждены зерновые терминалы международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group, а также портовая инфраструктура.

Как сообщал OBOZREVATEL, удары по Одессе и другим городам приводят к разрушению не только жилых домов и исторических памятников, но также имеют негативное влияние на экономику Украины. Основной мотивацией РФ является лишение Украину значимого источника дохода и ослабление экономической сферы страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!