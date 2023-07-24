Оккупанты ночью атаковали портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области: разрушен ангар с зерном, есть пострадавшие. Фото

Ночью 24 июля российская террористическая армия совершила очередную атаку на Одесскую область. Оккупанты ударили по портовой инфраструктуре дронами-камикадзе типа Shahed-136.

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В результате российской атаки шестеро работников порта получили ранения. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" и Одесской ОВА (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами Shahed-136 почти 4 часа подряд. Очередной удар террористов был направлен по портовой инфраструктуре Дуная.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 3 БПЛА. В то же время сообщается о попаданиях в инфраструктурные объекты.

По информации ОК "Юг", в результате попаданий дронов разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов. Также в одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован.

В областной военной администрации сообщили, что в результате ночной атаки шесть человек пострадали. В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых – в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента. Другие трое – с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме.

Напомним, ночью 23 июля российская террористическая армия нанесла очередной ракетный удар по Одессе. В результате теракта был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июля в Одессе прозвучала серия взрывов, работала ПВО, однако есть и прилеты. По данным ОК "Юг", российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22М3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К" и баллистическими "Искандер-М".

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 22 июля государство-террорист Россия в очередной раз атаковало территорию Украины дронами-камикадзе Shahed-136. БПЛА были направлены в центральные регионы нашей страны. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все 5 ударных беспилотников были уничтожены.

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