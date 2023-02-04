'Ты и детей убивал?!' Жена оккупанта поняла, что означают слова ее мужа об убийствах 'всех подряд'. Перехват

Российские оккупанты на войну в Украине убивают гражданское население, в частности, ни в чем невинных детей. Их жены искренне удивляются, с какими зверями они жили.

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Об этом свидетельствует новый аудиоперехват. Его опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Ты что, и детей убивал, Кирилл? Кирилл, ты серьезно? Почему ты мне об этом не сказал? Почему ты мне не сказал о том, что ты там тоже детей убивал? Почему не сказал?" – заистерила женщина.

В то же время жена оккупанта не понимает, как и чем Украина будет расплачиваться со странами Запада за оказанную ей военную помощь.

Она считает, что за эту помощь официальному Киеву придется отдать ЕС какую-нибудь часть территорий. Поэтому лучше, по ее словам, отдать украинские земли России и "успокоиться".

Напомним, с начала полномасштабной войны российские военные преступники убили в Украине 459 детей. Еще сотни несовершеннолетних пострадали в результате российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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В результате ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре, по подтвержденным данным, погибли двое детей. Это Максим Богуцкий и Мария Лебедь.