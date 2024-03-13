'Ты понял, куда попал?' Бойцы Третьей штурмовой показали взятие в плен оккупанта возле Авдеевки. Видео

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины захватили в плен очередного российского оккупанта. Обменный фонд они пополнили, когда выбивали захватчиков с позиций в окрестностях Авдеевки.

Пленному оккупанту посчастливилось не превратиться в удобрение для украинской земли, потому что от защитников он пытался спрятаться в блиндаже, где и был, в конце концов, обнаружен и пленен. Кадры, снятые бойцом бригады, опубликовали в Telegram-канале подразделения.

"Кадры взятия в плен солдата армии России, снятые бойцом Третьей штурмовой бригады. Штурмовые группы выбивали врага с позиций в окрестностях Авдеевки, и это один из россиян, которому удалось выжить, прячась в блиндажных норах", – отметили в 3 ОШБр.

Там добавили, что захват в плен оккупанта снял боец на псевдо "Федя". Штурмовали позиции россиян бойцы подразделения HYDRA 2-й роты 2-го механизированного батальона.

На видео украинский воин обращается к засевшему в "норе" оккупанту с требованием "выползать". В случае выполнения приказа ему обещают сохранить жизнь.

В конце концов, захватчик соглашается вылезти, заявляя при этом, что он "свой".

"Какой ты "свой"? Дядя, ты понял, куда ты попал? Ты попал в 3 ОШБр, дурак!" – отвечает ему воин.

Далее пленного очень быстро пытаются вывести из-под не стихающих минометных обстрелов. Сам он периодически падает на землю, заявляя, что ему нужно "отдохнуть".

"Потом отдохнешь! Тебя же убьют сейчас! Видишь, как х*ярят? Давай, старик, поднимайся. Х*йня осталась, вон там наши пацаны, они тебя подхватят – надо идти им навстречу", – убеждает пленника украинский боец.

На каком-то этапе достучаться до оккупанта воин пытается, заявив, что если тот не встанет – может и не дожить до встречи с сыном, погибнув под минометным огнем.

В конце концов, выполнить миссию и передать плененного побратимам воин таки смог.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что защитники Украины захватили в плен оккупантов во время штурма на одном из направлений. Один из пленных утверждал, что работал на заводе и был мобилизован, второй признался, что семь раз сидел в тюрьме, а во время последней "отсидки" подписал контракт.