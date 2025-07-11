'Тысячи различных ударов ежесуточно': в Нацгвардии констатируют резкое увеличение использования врагом различных видов дронов

Российская оккупационная армия в три-четыре раза увеличила применение различных видов дронов. Резкий рост количества вражеских беспилотников фиксируют на отдельных участках вдоль всей линии фронта, особенно на Покровском направлении.

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Об этом заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона. Он отметил, что оккупанты также пытаются наращивать свои средства РЭБ.

По словам спикера, наибольшее давление со стороны врага наблюдается на Покровском направлении.

"На Покровском направлении противник пытается оказывать непрерывное давление, продолжает осуществлять ежедневные наступательные действия. Иногда многократно на тех же участках, даже неся потери. В частности здесь достаточно большое количество дронов. Оно постоянно увеличивается, если даже проанализировать с начала года, то сейчас на отдельных участках оно увеличилось в три-четыре раза", – рассказал Музычук.

Спикер добавил, что количество воздушных атак также увеличивается в приграничье и в зоне соприкосновения.

"Вообще количество, в том числе ударных беспилотников, на прифронтовых участках, и в частности в районе выполнения задач по линии фронта, также увеличивается. Сейчас ежесуточно по линии фронта Силы обороны фиксируют тысячи различных ударов: это и FPV-дроны, и "Мавики", и те, которые несут боевую нагрузку, и типа "Ланцет", – сообщил Музычук.

Он отметил, что захватчики также пытаются наращивать свои средства радиоэлектронной борьбы и разведки.

В то же время он заверил, что эффективная работа украинских подразделений БпЛА является ключевой в сдерживании врага и уничтожении его наступательных попыток на многих участках фронта, где противник имеет существенное преимущество в живой силе. Благодаря работе украинских дронов останавливаются и уничтожаются многие попытки российских штурмов еще на момент их выдвижения.

По словам спикера, за эти сутки из 40 боевых столкновений, которые украинские защитники отбили по линии фронта, 80% состоялись приходились на Покровском направлении. Также достаточно активно оккупанты пытались действовать на Новопавловском и Лиманском направлениях.

"В течение суток в основном гвардейцы уничтожали пехоту противника, это были штурмовые группы, которые пытались действовать количеством от двух до пяти человек, и что касается уничтожения техники, то в основном это были мотоциклы или автомобильная техника", - сказал он.

Музычук подытожил, что в июне оккупанты потеряли более 32 тысяч личного состава, что является одним из самых низких показателей с весны 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и "затрехсотили" около 1040 оккупантов. Также украинские защитники обезвредили 344 единицы российской военной техники и вооружения.

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