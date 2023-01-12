У аэродрома Бельбек в Крыму оккупанты начали рыть окопы и устанавливать ''зубы дракона''. Видео

Страна-агрессор Россия продолжает терять свои позиции на фронте. В Кремле настолько боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины, что начали готовиться к обороне на всех позициях. В том числе и в аннексированном Крыму.

Видео дня

В частности, у аэродрома Бельбек оккупанты уже начали рыть окопы и устанавливать "зубы дракона". Соответствующие кадры появились в Telegram (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вокруг аэродрома Бельбек под Севастополем роют траншеи и устанавливают бетонные тэтраэдры ("зубы дракона")", – сказано в сообщении.

Действительно, на видео видно, что работа над обороной аннексированного полуострова кипит. На кадрах, снятых в пути, показаны грузовики в окружении кагатов земли, вырытой в ходе окопов.

Также стоит другая техника, которая работает над установкой бетонных конструкций. Подобные оборонительные сооружения ранее появились в Белгородской и Курской областях РФ.

Напомним: в приграничной с Украиной области вовсю строят оборонительные линии по принципам, актуальным несколько десятилетий, а то и столетий назад.

При этом процесс сооружения оборонительной системы для защиты от Украины в Белгородской области стартовал еще в начале ноября. Над эффективностью подобных сооружений в ХХІ веке смеются даже российские имперцы. В частности, террорист Гиркин, которого "завернули" с войны против Украины, раскритиковал идею в пух и прах. По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет. Он также заявил, что украинские военные, если им вдруг вздумалось бы отправиться на территорию России, преодолеют эту "линию" в считанные минуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения ВС РФ имеют значительные повреждения мест базирования на южном направлении. Поэтому они пытаются отодвинуться как можно дальше от фронта.

Также OBOZREVATEL писал, что в Крыму участились случаи "бавовны" на военных объектах оккупантов, также там регулярно сообщают о работе ПВО. На фоне этого жителям полуострова начали раздавать "инструкции", как себя вести при воздушной тревоге.

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