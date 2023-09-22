У армии РФ большие проблемы со ствольной артиллерией: запасы САУ 2С5 'Гиацинт-С' почти исчерпаны. Фото

С 94-го арсенала ГРАУ МО РФ в Омске уже увезли почти половину САУ 2С5 "Гиацинт-С". Их осталось только 155 из 298.

Об этом сообщил OSInt-исследователь High_marsed. Он также приложил спутниковые снимки территории.

При этом, важно отметить, что у всех кроме 4 оставшихся САУ отсутствуют стволы. Вероятно, ситуация со стволами к "Гиацинтам" стоит очень остро ( в отличии от 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация" – на спутниковых снимках все остающиеся на хранении САУ этих типов пока остаются со стволами).

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Как сообщает OSINT-сообщество, россияне сняли со складов более пяти тысяч единиц буксируемой артиллерии.

Вероятно, значительное количество из них пошли на замену стволов для уже находящихся в войсках орудий. Самостоятельно производить достаточное количество стволов на замену изношенных российская промышленность, по большинству оценок, не в состоянии.

Отметим, что 2С5 "Гиацинт-С" – советская 152-мм корпусная самоходная пушка. Оружие создано на Уральском заводе транспортного машиностроения.

Пушка предназначена для подавления и уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники противника в местах скопления и опорных пунктах, а также для разрушения фортификационных сооружений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области на Бахмутском направлении военнослужащие Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали российскую 152-мм гаубицу "Мста-Б". Вместе с ней были уничтожены боеприпасы "Краснополь".

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