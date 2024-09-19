Зерном з окупованих територій кремль купує лояльність нестійких союзників у Африці та Азії. Вартість обчислюється в мільярдах.

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За час широкомасштабного вторгнення рашисти вивезли з окупованих територій збіжжя на $6,4 млрд, - повідомляє The Wall Street Journal. І це лише частина фінансової "рентабельності" війни.

Збіжжя вивозять з усіх окупованих територій. З московії понаїхали чимало державних та приватних компаній, які тільки цим і займаються, заробляючи мільйони доларів.

Покупці знаходяться по всьому світу: Туреччина, Ізраїль та його затятий ворог Сирія. Є клієнти в ОАЕ, Єгипті, Китаї, Індії. Серед свіжих – Ємен. Подекуди вони знають про походження зерна, інколи воно "відмивається" через російські порти.

Одним із споживачів є Іран. Тамтешні чиновники зізнаються, що вони обмінюють ракети і "шахеди" на пшеницю та ячмінь зі значною знижкою в 34%, тобто значно нижче ринкових цін.

Торгують зерном дуже часто ті ж бізнесмени, які постачають путіну зброю та фінансують бойові підрозділи. Також у списку комерційних бенефіціарів "СВО" є депутати "Единой Росии", олігархи та силовики.

Та не зерном єдиним: окупанти мародерять залізну руду, вугілля, титан, уран, марганець, золото та літій. З 2014 року"релокували" порізані на металобрухт заводи, устаткування із шахт, навіть майно виправних колоній. Будівництво залізниці на окупованих територіях — також не в останню чергу повʼязано з мародерством.

Україна намагається привернути увагу світу до держави-злодія, що грабує окуповані території. Результати є, Катар, Єгипет, Туреччина, навіть Ліван нібито відмовились купувати крадене збіжжя, але ймовірно тепер до них надходитиме "відмите" у мордорі.

Мораль проста: можна піти від орди, але орда з московитів не вийшла. У кожного з них своя "собача будка", яку він прагне вивезти з України: всі вони мародери, просто у кожного свої масштаби та можливості.