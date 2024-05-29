'У каждого свои интересы': Самусь объяснил, почему Байден и Шольц против эскалации войны в Украине. Видео

За "принципиальными позициями" главы Соединенных Штатов Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца о недопущении эскалации войны в Украине скрываются страхи, как личные, так и политические. Именно поэтому руководство указанных стран не классифицирует Россию как врага, они классифицируют РФ только как "угрозу, которая еще не переросла во врага".

Так считает аналитик, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. В подкасте OBOZ.Talk он пояснил, что Байден и Шольц "очень боятся стать участниками одного и того же вооруженного конфликта" и именно поэтому Украина не получает своевременно помощь.

"Они очень этого боятся. Такая политика администрации Байдена. Поэтому мы постоянно получаем запоздалые пакеты помощи, запоздали решения, которые стоят нам много жизней. Относительно правительства Шольца так же. Правительство Шольца очень много в Украине помогает, но постоянно имея в виду, что они не готовы смело пересечь красные линии, которых нет на самом деле", – объяснил эксперт.

Вместо указанных красных линий есть "психологическая линия страха", подчеркнул он.

Самусь добавил, что Байден "боится за результаты президентских выборов", а Шольц "боится за свою политическую судьбу", однако это "психологическая граница собственного страха", не позволяющая им открыто сказать, что Россия является врагом всего западного мира. И именно поэтому они "держатся в психологическом зацепении".

Однако мнение, что у Шольца и Байдена есть какая-то договоренность с Россией, чтобы не давать нам достаточно оружия, или закрыть небо над Украиной, ошибочно, отметил эксперт.

"Нет никакой договоренности между Шольцем и Байденом, я уверен. Извините, но у них очень разные интересы. У Байдена, вернее, его команды, сейчас предвыборная борьба, и все пропускается через эту призму. А все, что происходит за пределами Соединенных Штатов, они расценивают в той мере, насколько это влияет на американцев, на их избирателей. Они сами об этом прямо говорят", – объяснил Самусь.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы президент США Байден приехал на Саммит мира в Швейцарии. Если же Байден проигнорирует саммит в Швейцарии, российский диктатор Владимир Путин будет "аплодировать этому стоя".

Ранее стало известно, что Байден может пропустить украинский саммит мира. По данным издания Bloomberg, мероприятие совпадает с началом сбора средств для предвыборной кампании действующего президента США в Калифорнии, где будут задействованы голливудские звезды и бывший президент США Барак Обама.