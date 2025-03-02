У кого есть свободное время, тот копает: пехотинцы 93-й бригады ВСУ показали, как обустраивают боевые позиции. Фото

В 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Холодный Яр" показали, как они обустраивают позиции в Донецкой области. Там пехотные подразделения стараются не допустить продвижения врага в направлении Краматорско-Константиновской агломерации.

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Об этом рассказали на официальной странице бригады в Facebook. Работу наших воинов усложняют морозы, превращающие землю в камень.

Замерзшую почву бойцам, которые копают укрепления и огневые точки, приходится разбивать киркой.

В бригаде отмечают, что подготовить прочные оборонительные позиции – это жизненная необходимость. Плодотворный и тяжелый труд пехотинцев способен уберечь жизнь не одному украинскому воину, а также защитить от оккупантов гражданское население.

"У кого есть свободное время – тот копает. Для каждого найдется работа", – говорит военный с позывным "Пекарь".

Его товарищ с позывным "Гудини" в течение нескольких дней обустраивал потенциальную огневую точку по соседству. "Копаем для ребят, а прежде всего для себя. Чем лучше подготовимся, тем легче будет держать оборону", – отметил воин.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины сорвали попытку штурма российских войск на Лиманском направлении. Для поддержки штурмовых действий пехоты враг задействовал БМП-3.

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