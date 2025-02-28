Двое оккупантов сбежали, третьему не повезло: ВСУ отразили штурм врага на Лиманском направлении. Видео

Украинские воины сорвали попытку штурма российских войск на Лиманском направлении. Для поддержки штурмовых действий пехоты враг задействовал БМП-3.

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Машина была уничтожена, двое членов экипажа смогли убежать, третьему повезло гораздо меньше. Видео "демилитаризации" показали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Неудачную попытку провести механизированный штурм россияне предприняли на Лиманском направлении. Помешали им воины отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго и Отдельной президентской бригады.

"В этот раз для поддержки своих штурмовых действий враг задействовал БМП-3. Захватчики в очередной раз выехали на поле боя бронетехникой. Как результат, машина подорвалась на минных заграждениях, которые установили инженеры бригады. А два FPV-дрона батальона беспилотных систем и батальона Отдельной президентской бригады сожгли технику полностью", – говорится в сообщении.

Понес враг потери также в живой силе.

"Двое из членов экипажа сбежали, а третьему повезло меньше других. Он остался навсегда рядом с обгоревшей БМП", – отметили в ОСГВ "Хортица".

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1060 человек за сутки. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 17 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 172 БПЛА оперативно-тактического уровня, 126 автомобилей и 4 единицы спецтехники оккупантов.

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