ВСУ за сутки обезвредили 1060 захватчиков и 13 танков российских войск

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1060 российских оккупантов. Также обезвредили 387 единиц военной техники и вооружения войск РФ.

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По состоянию на 28 февраля общие потери личного состава российской армии в войне против нашей страны уже достигают 874 560 (санитарные и безвозвратные). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь врага – личный состав, боевые бронированные машины, артсистемы, РСЗО, средства ПВО, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", – уточнили в ведомстве.

Накануне защитники сбили 172 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всего 27 274).

Бойцы уничтожили 54 артиллерийские системы (всех 23 847), 17 боевых бронированных машин (21 234), 13 танков (10 222), одну реактивную систему залпового огня (1303) армии РФ.

Кроме того, воины сожгли 126 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 38 994), четыре – специальной техники (3763).

С начала полномасштабной войны ВСУ также обезвредили 3085 крылатых ракет, 1087 средств ПВО, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Воздушных сил ВСУ 26 февраля поразили пункт управления вражеских БПЛА в селе Нестерянка на временно оккупированной территории Запорожской области. Этот военный объект захватчики использовали также для хранения и обслуживания дронов.

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