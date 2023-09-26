'У нас есть договоренности': Данилов ответил, сможет ли Украина бить ракетами ATACMS по территории России

Киев будет применять ракеты большой дальности ATACMS, которые передадут Украине Соединенные Штаты, исключительно для защиты своих территорий. Украина не будет использовать эти ракеты для ударов по территории России в связи с соответствующими договоренностями с партнерами.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает испанское издание ABC. Он также отметил, что украинская вооруженная промышленность сейчас работает сверхурочно, чтобы изготовить снаряды, которые можно использовать на территории России.

Так, на прошлой неделе США после нескольких месяцев ожидания подтвердили, что будут предоставлять Киеву ракеты большой дальности Atacms, имеющие важное значение для атак на линии поставок российской армии.

Данилов подчеркнул, что Украина "очень хотела бы иметь" это оружие, и Вооруженные Силы получат его. Он также отметил, что украинская сторона обязана соблюдать договоренности с партнерами и использовать это оружие только для защиты своей территории и не бить по территории России.

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Как отметил Данилов, основная цель ударов по территории России – это защита Украины.

"Наша задача – нанести собственным оружием удары по военным объектам РФ, с которых чуть ли не ежедневно ведутся обстрелы наших детей" – отметил секретарь СНБО.

В то же время, Украина не собирается нападать на мирное население России, настаивает секретарь Совбеза Украины.

"Мы не атакуем школы или детские сады, как это делает Российская Федерация. Если там и будет переворот, то исключительно по военным целям", – отмечает Данилов.

Ранее Алексей Данилов заявил, что лучший вариант для Черноморского флота РФ – это самоликвидация, иначе ВСУ его будут нарезать как салями.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Россия слишком слаба, чтобы поддерживать Армению в боевых действиях. Он также заявил, что Россия часто бросает своих партнеров и не выполняет свои обязательства.

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