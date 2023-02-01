'У нас есть две задачи': Расмуссен призвал Запад ускорить поставку танков Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что российская оккупационная армия может осуществить новое наступление на Украину раньше, чем все ожидают. В связи с этим он призвал международное сообщество усилить военную поддержку нашей страны.

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В частности, речь идет об ускорении процесса принятия решений касательно поставок танков. Об этом глава Международной рабочей группы по гарантиям безопасности для Украины рассказал в комментарии "Радио Свобода".

По словам Расмуссена, сроки поставок тяжелой бронетехники для Украины являются одним из решающих фактор. Он призвал страны, которые уже приняли решение о предоставлении ВСУ танков, ускорить поставки техники в Украину.

Кроме того, Расмуссен подчеркнул, что не менее важным вопросом является безопасность с воздуха. Бывший генсек НАТО подчеркнул, что закрытие неба позволит избежать атак России по гражданской инфраструктуре.

"У нас есть две задачи: во-первых, помочь Украине закрыть небо, чтобы можно было избежать нападений на гражданскую инфраструктуру и гражданские цели. А во-вторых, мы должны помочь им вернуть утраченные земли. И в этом плане танки имеют решающее значение", – сказал Расмуссен.

Напомним, Польша готова отправить Вооруженным силам Украины еще несколько десятков танков советского образца – вдобавок к роте немецких Leopard 2. Речь идет о 60 модернизированных боевых машинах, из которых тридцать – PT-91 Twardy.

Ранее сообщалось, что в Польше приступят к обучению украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2. Фактически учебный процесс стартовал еще до принятия решения о передаче Украине этой техники.

Также стало известно, что немецкие боевые танки Leopard 2 окажутся на территории Украины быстрее, чем американские Abrams. Хотя о конкретных датах никто не говорит.

Президент США Джо Байден объявил о планах отправить 31 танк Abrams в Украину после того, как Германия подтвердила, что поставит "Леопарды" из собственного запаса, после нескольких недель дипломатического давления на Берлин.

25 января Германия приняла решение о передаче Украине 14 Leopard 2. Также Берлин разрешил другим государствам поставлять эти танки. Подготовка украинских экипажей должна в ближайшее время начаться в Германии. Помимо обучения, пакет помощи также предусматривает логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем. Предоставленные "Леопарды" ВСУ смогут использовать примерно через три месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и другие западные партнеры Украины ожидают новых контрнаступательных операций ВСУ на восточном и южном направлениях. Именно поэтому уже в ближайшие недели Силам обороны будут поставлены сотни единиц бронетехники, включая танки.

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