'У нас есть мощная сила': Трамп вновь заявил, что способен мгновенно остановить войну в Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз повторил один из самых популярных месседжей его избирательной кампании о том, что способен "мгновенно остановить войну в Украине". По его словам, для этого ему необходимо будет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленский и диктатором РФ Владимиром Путиным.

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При этом Трамп не стал рассказывать, о чем конкретно говорил бы с украинским президентом и российским диктатором. Об этом кандидат в президенты США заявил в интервью телеведущему Джо Рогану.

Кандидат-республиканец заявил, что во время своей каденции в Белом доме "не позволил" Путину вторгнуться в Украину. В частности, он подчеркнул, что решающим фактором стала угроза снизить цену нефти до 40 долларов за баррель.

"Я сказал им: "Владимир, ты не заходишь". Я с ним часто разговаривал. Ты не зайдешь. Я не могу рассказать, что я сказал ему, потому что это будет неприемлемо. Когда-нибудь я расскажу… но он бы никогда не вошел… Почему еще он бы не пошел на это? Цена на нефть 40 долларов за баррель не позволила бы ему, не дала ему денег в поддержку этой войны. Мы бы не дали им денег", – сказал Трамп.

Политик отметил, что подобный разговор у него был и с главой Китая Си Цзиньпином насчет Тайваня. По его словам, после окончания президентского срока китайские войска запустили десятки бомбардировщиков над Тайванем.

В то же время Трамп заявил, что Путин решился на полномасштабное вторжение в Украину якобы из-за того, что не уважает президента США Джо Байдена.

"Я сказал президенту… Я был с президентом… Это был одинаковый разговор с Владимиром в Москве, с президентом Си в Пекине. Почти один и тот же разговор. Я сказал: не делайте этого… Они бы этого не сделали… В день, когда я покинул (Белый дом. – Ред.), они запустили 28 бомбардировщиков над Тайванем. 28 бомбардировщиков… Это (Тайвань. – Ред.) как зеница ока для Китая. И Украина – как зеница ока… У меня были очень хорошие отношения с ним. Он бы этого не сделал. Он бы никогда этого не сделал. Но он тоже не сделал бы этого, потому что… Знаете, одна из причин, почему произошло то, что произошло. Номер один – он вообще не уважает Байдена. Ничуть. Да и кто бы, к черту, уважал", – сказал Трамп в интервью.

По мнению Трампа, завершение войны в Украине – это простой вопрос. В то же время он назвал Россию "жирной военной машиной", повторив в очередной раз, что при его президентстве Путин не начал бы полномасштабную войну.

"Для меня это простой вопрос, потому что я могу это сделать легко. Но это сложный вопрос в том смысле, что время меняется, ежедневно что-то меняется… кто побеждает, кто не побеждает… Россия – это военная машина, нравится вам это или нет. Она просто катится и катится дальше. Поговорите с людьми как Виктор Орбан, он скажет, что это просто большая жирная военная машина. И это то, что происходит. Вы смотрите на то, что произошло с Украиной… Если бы я был там (в Белом доме. – Ред.), этого никогда бы не произошло", – добавил Трамп.

Республиканец подчеркнул, что для мгновенной остановки войны ему необходимо будет встретиться с Путиным и Зеленским. Однако он не стал конкретизировать, о чем бы шла речь во время этих встреч. При этом Трамп отметил, что если знать как использовать власть и мощную силу США, быстрое завершение войны вполне возможно

"Прямо сейчас, вы берете их обоих, я знаю их обоих очень хорошо, и … я не хочу говорить вам (что бы я сделал. – Ред.) ради того, чтобы казаться умным, чтобы люди сказали "о, он был великолепен" … просто, если я скажу конкретно, что я сделаю, я не смогу заключить сделку. Все, что я могу сказать – я бы встретился с Путиным, и я бы встретился с ним (Зеленским. – Ред.). И я знаю точно, что я скажу каждому из них, и я верю, что как избранный президент я остановлю ту войну. Остановлю быстро. У нас есть мощная сила в США, если ты знаешь, как использовать власть", – резюмировал Трамп.

Напомним, украинский политолог Владимир Фесенко считает, что кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа нельзя однозначно назвать другом Владимира Путина. По его мнению, в то время, когда Трамп возглавлял Америку, отношения Соединенных Штатов с Российской Федерацией даже ухудшились.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 20 октября Дональд Трамп впервые за осень обогнал Камалу Харрис в предвыборном опросе. Его шансы на победу оценили в 52%, шансы Харрис – в 48%.

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