'У нас есть технологии': Сибига назвал фактор, способный заставить Россию прекратить войну

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина обладает технологиями и возможностями, которые могут заставить Россию прекратить вооруженную агрессию. По его словам, для этого нужно больше инвестиций для наращивания производства оружия.

Сибига отметил, что именно дальнобойная сила заставит РФ прекратить войну. Об этом глава МИД заявил в соцсети Х.

Нужны инвестиции

Глава украинского дипломатического ведомства, подчеркнул, что дальнобойные возможности Украины являются ключом к тому, чтобы заставить Россию прекратить войну.

"Собственный потенциал Украины в этой сфере быстро растет. Число успешных ударов по легитимным военным целям в России растет еженедельно. Это хорошо просчитанная, точная и разумная кампания, призванная ослабить российскую военную машину и заставить Москву поскорее закончить войну", – заявил министр.

Также Сибига выразил уверенность, что в будущем украинский дальнобойный арсенал послужит пакетом сдерживания и гарантией против любой новой российской агрессии.

"У нас есть технологии и возможности производить больше оружия, но нам нужно больше инвестиций для его наращивания. Я призываю партнеров увеличить взносы. Стройте в Украине и стройте вместе с Украиной. Начинайте новые совместные проекты. Это улица с двусторонним движением, ведь те, кто сейчас помогают Украине, получают новые возможности для собственного оборонного потенциала в будущем", – отметил министр.

