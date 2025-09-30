'У нас и так огромные потери': Чичерина заявила, что у солдат РФ взрываются телефоны после прослушивания Сердючки. Видео

Певица из РФ Юлия Чичерина утверждает, что телефоны российских оккупантов якобы взрываются после того, как там звучат песни украинской артистки Верки Сердючки. Сама Чичерина ранее открыто поддерживала агрессию России против Украины и политику Путина.

Об этом Юлия заявила в видео. По ее словам, солдаты РФ получают сообщения со ссылками на песни Сердючки, из-за которых их телефоны якобы выходят из строя.

"Сердючка взрывает телефоны наших ребят на "спецоперации". Я не шучу", – заявила певица, добавляя, что несколько человек уже подтвердили подобные случаи.

"Ребята рассказывают, что ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций – ред.) рассылает спам через WhatsApp, Telegram и даже есть случаи через Max. Переходят по ссылке, а там играет Сердючка и телефон взрывается", – продолжила женщина.

Российская пропагандистка также акцентировала на больших потерях среди личного состава оккупантов и недостатке замены для погибших. "У нас и так огромные потери, людей не хватает. Ребята, не ведитесь на эти ссылки, потому что вас уже и заменить некому", – предупредила она.

Напомним, ранее российский оккупант пожаловался, что украинские защитники привязывали к дрону колонку и включали композиции шоумена Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки.

Шоумен в своих соцсетях отреагировал на нарекания оккупанта, отметив, что "Лайфхак: против зомби также работает".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!