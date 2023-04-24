'У нас общая стратегическая цель': Дмитрий Кулеба призвал ЕС усилить военную помощь Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны Европейского Союза усилить военную помощь Украине. По его словам, от темпов и объемов поставки оружия зависит безопасность не только нашей страны, но и стран ЕС.

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Также глава дипломатического ведомства подчеркнул, что только военное поражение страны-агрессора России станет гарантией безопасности и нормальной жизни на всем европейском континенте. Об этом Кулеба заявил на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, сообщает пресс-служба МИД.

Глава украинского МИД заявил, что сейчас в Европе нет никакой более важной задачи, чем обеспечение военного поражения России. Он добавил, что для достижения этого результата Украине необходимо больше оружия и боеприпасов, и все это должно быть доставлено как можно скорее. Кулеба призвал европейских коллег ускорить поставки и обеспечить решающее преимущество Украины над Россией на поле боя.

"У нас общая стратегическая цель: обеспечить мир в Европе для будущих поколений. Эта цель сейчас зависит от скорости ваших решений и их реализации. Давайте уберем все бумажные стены. Преодолеем все процедурные препятствия. Ускорим каждый процесс. Уничтожим любые задержки на пути между решением о предоставлении оружия и его прибытием на границу Украины", – заявил Кулеба.

По словам главы МИД, в краткосрочной перспективе Украина нуждается в большем количестве бронированной техники, танков, артиллерийских систем, дальнобойной артиллерии и боеприпасов. Также он добавил, что важно укрепить противовоздушную и противоракетную оборону Украины и интегрировать ее с соседними странами ЕС.

В среднесрочной перспективе Кулеба призвал европейских коллег увеличить пропускную способность логистических и ремонтных хабов, продолжить и расширить программы обучения для украинских военных, покрыть потребности в боеприпасах благодаря увеличению объемов производства.

В долгосрочной перспективе глава дипломатического ведомства призвал министров иностранных дел Евросоюза сфокусироваться на развитии общей политики обороны, которая будет включать Украину как неотъемлемую составляющую.

Кроме того, Кулеба отметил, что предоставление Украине современной боевой авиации станет лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европейского континента. Министр заявил, что это решение должно быть принято как можно скорее.

"Нет рациональных аргументов, почему Украина не может получить современные боевые самолеты западного типа, и я убежден, что это решение будет принято. Украина является защитником Европы. Предоставление Украине самолетов F-16 станет наилучшей инвестицией текущего десятилетия в безопасность Европейского континента", – подчеркнул Кулеба.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время лучшей гарантией безопасности для нашего государства является ускорение поставок вооружения. В частности, по его словам, украинская армия нуждается в современных истребителях F-16.

Напомним, спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинским пилотам понадобится гораздо меньше времени для того, чтобы освоить истребители F-16. Благодаря тому, что у наших военных большой опыт, они смогут научиться управлять такими современными многоцелевыми самолетами даже менее чем за полгода, о которых говорили ранее.