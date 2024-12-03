В последнее время всё чаще можно услышать критику из определённых столичных студий — мол, власть готовится отдать оккупированные врагом территории в обмен на какой-то вариант [частичного] членства в НАТО.

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В связи с этим напомню: даже ближайшие союзники из страны фермеров уже настолько опасаются нашей неспособности себя защитить (о чём свидетельствует военная динамика последних месяцев), что готовятся вложить огромные средства в построение оборонных укреплений на границе с Украиной, которая может вскоре стать границей с совсем другим государством.

То есть последовательное предательство со стороны банды Байдена (при участии Салливана и при внешней поддержке Шольца) объективно привело к тому, что не Украине сейчас диктовать условия жизненно необходимого ей перемирия, и вряд ли эта ситуация улучшится до 20 января.

Так что возможность остаться и без возвращения в обозримом будущем оккупированных территорий, и при этом без каких-либо перспектив хотя бы какого-то членства в НАТО на протяжении ближайших десятилетий — вполне реальна, и вопрос на самом деле состоит лишь в том, насколько американские/британские/немецкие/французские/(китайские?) гарантии нашей безопасности окажутся более весомыми, чем печально известный Будапештский меморандум.

Если же удастся ещё и что-то выторговать по НАТО, это будет безусловным успехом украинской дипломатии.

Простите за откровенность ежедневного блогера с харьковского дивана.