'У нас война': Умеров заявил, что Украина на 80% зависит от помощи союзников

Украина третий год живет в условиях войны. Помогают нам держаться западные страны. И на сегодняшний день военная помощь нашей стране является основой помощи международных партнеров.

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Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью LB.ua. Он заявил, что Украина на 80% зависит от помощи союзников.

Умеров ответил на упрек в том, что большое количество чиновников в Минобороны занимаются международным сотрудничеством. По его словам, есть множество направлений, по которым работают его коллеги.

"У нас другая ситуация – война. На сегодняшний день международная военная помощь является основой нашей помощи. Вооружением и военной техникой наши коллеги занимаются со своими коллегами из Соединенных Штатов, Европы, SAG-U (Security Assistance Group Ukraine, Группе содействия безопасности Украины), IDCC (Международный координационный центр доноров) и т.д. Это закупка, логистика, контракты. Мы на 80+% зависимы от наших партнеров.Мы работаем с Евросоюзом, НАТО, SAG-U, EUCOM (Европейское Командование Вооруженных Сил США), Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Германией и десятком других стран в двустороннем формате в ежедневном режиме. Почему мне нужно кого-то останавливать?", – сказал министр.

Умеров утверждает, что за год его работы на посту министра обороны удалось сделать немало.

"На сегодняшний день мы завезли столько техники, чтобы было достаточно держать фронт. Нужно ли нам больше? Да, гораздо больше. И мы работаем над этим с партнерами", — убеждает министр.

Еще одним своим достижением Умеров называет системное планирование. Он отметил, что Минобороны разработало приоритетность военных нужд.

"Приоритезировали потребности и закупки, выделили, что нужно быстро закупить. Потом разделили это на несколько направлений: международная техническая помощь; что мы закупаем сами за границей; что — ремонтируем; что — производим в Украине. И начали работать", – говорит Умеров.

По словам министра, сегодня в ведомстве есть план производства необходимой военной техники на три года.

"Сегодня у нас очень основательный документ – с планом способностей производства дронов, РЭБ, наземных роботизированных комплексов и ракет на три года. С конкретным количеством, сколько мы можем изготовить и сколько денег для этого нужно", – говорит министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Умеров рассказал, какие типы самолетов, кроме F-16, может получить Украина. По его словам, в настоящее время продолжаются переговоры по истребителям Gripen и Eurofighter Typhoon. Министр пообещал уже в скором времени анонсировать результаты.

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