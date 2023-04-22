'У него было двое сыновей и четверо внуков': на Харьковщине простились с воином, который погиб в боях на Донетчине. Фото

Защищая Украину от российских захватчиков, 13 апреля погиб уроженец города Люботин Харьковской области Александр Куценко. Свой последний бой 54-летний воин принял вблизи поселка Опытное Донецкой области.

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У Героя, с которым на малой родине простились 21 апреля, остались жена, двое сыновей и четверо внуков. Об этом сообщили в Люботинском горсовете.

Александр Владимирович Куценко родился 3 февраля 1969 года в Харьковской области. Он защищал родную землю в рядах 2 стрелкового отделения 1 стрелкового взвода 2 стрелковой роты 1 стрелкового батальона одни из воинских частей, был пулеметчиком.

Погиб воин 13 апреля, выполняя боевое задание вблизи Опытного Донецкой области.

Александр был хорошим семьянином, имел двух сыновей и четверо внуков. Больно осознавать, что семья потеряла заботливого мужа, отца, дедушку и вечно будет скучать по родному человеку, который по зову своего сердца пошел защищать нас от московской орды, и был до последнего вздоха верен присяге украинскому народу", – говорится в сообщении Люботинского горсовета. .

Простились с Героем люботинцы 21 апреля. Последнюю дань уважения воину, положившему жизнь за Украину, отдали с военными почестями.

Напомним, на фронте погиб адвокат Александр Поливодский. Он имел более 20 лет адвокатского стажа, был кандидатом юридических наук, доцентом, специалистом по проблемам аграрного, земельного и экологического права. В 2010 году он вошел в список 100 лучших юристов Украины.

До полномасштабного вторжения России он возглавлял Комитет по аграрному, земельному и окружающему праву НААУ, а в феврале 2023 г. добровольно покинул пост через службу в рядах Вооруженных сил Украины.

Погиб защитник Украины в Луганской области, о его смерти стало известно 21 апреля.