'У них бункера': оккупант пожаловался, как войска РФ получают на орехи в Украине. Аудио

Российский оккупант пожаловался на то, что "вторая армия мира" несет потери в Украине. Он отметил мощь Сил обороны Украины и подготовку нашей армии к войне.

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Также помогает срывать планы захватчиков и западное вооружение. Об этом стало известно из телефонного разговора военного армии РФ с его товарищем по службе, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

"У нас тут одно место голову еб*т, его не могут взять. Тут нацпарк есть, они там 8 лет готовились, у них бункера под землей. Авиация, че только туда не долбит, с утра до вечера "Грады" х**рят, разбомбить их не могут", – посетовал оккупант.

Он сказал, что ситуация настолько сложная, что в штурмовые отряды среди российских военнослужащих теперь набирают добровольцев. По его словам, если бы все было так хорошо, как говорят по росТВ, то этого бы не происходило.

Военный РФ рассказал о значительных потерях своей армии. По его словам, на войне в Украине была полностью ликвидирована бригада из Уссурийска вместе с ее командиром. Была также "демилитаризована" целая рота (100 человек) 83-й десантно-штурмовой бригады РФ.

В конце разговора оккупанты сошлись на мысли, что с фронта им стоит убираться.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский военнослужащий, воюющий против ВСУ на Донетчине, признался в больших потерях оккупационных войск РФ. По его словам, только после одного штурма из 60 "обученных" захватчиков-морпехов живыми вернулись четверо.

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