''У них есть приоритетные цели'': в Воздушных силах рассказали, по каким объектам оккупанты могут нанести ракетные удары

Страна-агрессор Россия поставила своей целью обстреливать в Украине правительственные помещения, здания ВСУ и Минобороны. В то же время другой приоритетной целью врага остаются и объекты кричной инфраструктуры.

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Российские военные преступники продемонстрировали, что могут обстреливать все, что угодно, так что невозможно спрогнозировать, куда они направят свои ракеты в следующий раз. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в интервью "24 Каналу".

"У них есть приоритетные цели – правительственные здания, здания Вооруженных сил и Министерства обороны. То есть, как они там называют их, "центры принятия решений". Также транспортная инфраструктура, гидротехнические, очистные сооружения. Все, что может принести горе людям и экологическую катастрофу .Ну, и как видим по результатам 9 марта, враг не оставляет попыток атаковать наш энергетический сектор", – перечислил он.

По словам спикера ВС ВСУ, Россия запускает ракеты по правительственным зданиям не только в столице, ведь известны ее удары и по Харьковской, Николаевской ОГА. Поэтому ожидать от российских террористов можно чего угодно.

"Надо просто быть готовым и уничтожать все, что летит на нас. А людям придерживаться рекомендаций по безопасности", – призвал Игнат.

Он признал: хотя производство ракет в РФ продолжается, основной стратегический запас новейших крылатых и баллистических ракет у врага исчерпывается. Речь идет о ракетах Х-101, "Калибр", "Искандер-М", "Кинжал".

"Это оружие, которое может лететь далеко и попадать в радиусе 10-20 метров. Это высокоточное дальнобойное оружие", – добавил Игнат.

В последнее время Россия все чаще запускает в украинское пространство воздушных шаров с угловыми отражателями. Представитель Воздушных сил подчеркнул, что для защитников что-либо в небе – это воздушная цель, которую нужно либо сбивать, либо нет. Все зависит от того, какое решение примет военное руководство в соответствии с тем, какую угрозу несет конкретная цель.

"Нельзя по всему выпускать ракеты, которые стоят миллионы долларов. Iris-T и NASAMS не дешевые ракеты. Для нас они вообще бесценны, потому что спасают наши жизни. Мы не можем их тратить на воздушные шары", – объяснил Игнат.

Он добавил, что воздушный шар виден, потому что он несет металл или какую-нибудь фольгу, в результате чего отражается радиолокационный сигнал. Вся информация о целях: скорость, направление и высота полета, а также направление ветра – быстро обрабатывается и анализируется. Так делается вывод, что это за тип воздушной цели.

Так же защитники украинского неба идентифицируют остальные цели: маркер на радаре может быть шаром, самолетом или ракетой.

"Вы нажимаете на цель и видите, что она стабильно летит со скоростью, например, 800 км/ч, и понимаете, что это крылатая ракета. Так же на радаре оказывается самолет: он маневрирует, снижается – скорость снизилась до 400 км/ч, а затем набрал до 1200 км/ч. Понятно, что это самолет и даже тип можно установить. И воздушный шар – цель, которая тоже имеет свои параметры полета. Плюс учитываются данные метеослужбы о направлении ветра. У каждого объекта есть отражающая поверхность: чем он меньше, тем меньше эта поверхность. Оператор может отличить шар от БПЛА. Если он летит достаточно низко, то можно его сбить зенитными пушками, но так бывает редко", – подытожил Юрий Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL, росийские оккупанты использовали дорогие ракеты "Кинжал", которые производили годами, для того, чтобы ударить по трансформаторным будкам в Украине. В частности, это зафиксировали во время ракетной атаки на украинские города 9 марта, которую в РФ назвали "актом возмездия".

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