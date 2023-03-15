Производили эти ракеты годами: Россия била 'Кинжалами' по трансформаторным будкам в Украине, – Игнат

Российские оккупанты использовали дорогие ракеты "Кинжал", которые производили годами, для того, чтобы ударить по трансформаторным будкам в Украине. В частности, это зафиксировали во время ракетной атаки на украинские города 9 марта, которую в РФ назвали "актом возмездия".

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Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона в среду, 15 марта. По его словам, до сентября у России было примерно 50 "Кинжалов", которые украинские средства противовоздушной обороны не могут сбивать.

Оккупанты берегли их для ударов по важным объектам, командным пунктам и центрам принятия решений, однако не пожалели, чтобы попасть по трансформаторным будкам.

"Это мощное оружие, но они не пожалели их на трансформаторные будки 9 марта. Им нужно было показать "акт возмездия" для пропаганды", – сказал Игнат.

Он отметил, что российские оккупанты потратили огромное стратегическое количество ракет на удары по критической инфраструктуре – с 11 сентября 2022 года противовоздушная оборона сбила около 700 ракет и более 650 дронов-камикадзе.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что оккупанты не имеют больших запасов гиперзвуковых ракет типа "Кинжал", которые несут самолеты МиГ-31К. На вооружении у армии государства-агрессора в настоящее время может быть более 40 таких ракет. Их не могут сбивать средства противовоздушной обороны, которые есть в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что у РФ остались "критически низкие" запасы многих видов ракетных вооружений. В частности , ракет типа "Калибр" у оккупантов осталось только 7% от количества, которое было в начале вторжения.

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