У одного из бойцов держалась температура 40 градусов, кашлял кровью: журналист The Times расследует применение врагом химоружия на юге Украины

Российская оккупационная армия в нарушение Женевской конвенции продолжает использовать химическое оружие против украинских защитников. При чем военнослужащие отмечают, что случаи применения химического оружия российским войсками – не единичные инциденты, а системная практика.

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Британский журналист авторитетной лондонской газеты The Times Максим Такер исследует подобные военные преступления оккупантов. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

В рамках масштабного расследования применения российскими войсками запрещенного химического оружия против украинских защитников британский журналист посетил позиции 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" для сбора доказательств и свидетельств о военных преступлениях РФ.

Украинские бойцы поделились с журналистом, что путинские войска применяют химические вещества преимущественно для выявления украинских позиций. Ядовитые газы заставляют военных покидать укрытие, после чего по ним наносят удары артиллерией или дронами. По словам начальника пресс-службы 65-й отдельной механизированной бригады, такие средства "выкуривания" украинских бойцов из укрытий враг применяет практически каждый день. К сожалению, не все случаи можно подтвердить документально и с надлежащими доказательствами. Но за месяц количество случаев применения химоружия доходит до 50.

Кроме того, защитники говорят, что важно разграничить разные типы химических веществ, которые использует враг. Ведь часто военнослужащим приходится сталкиваться с более серьезными веществами, чем перечная смесь.

Во время визита в бригаду британский журналист Такер лично пообщался с пострадавшими от действия химических веществ военными. Один из бойцов с позывным "Фартовый" рассказал о серьезных последствиях поражения, повлекших госпитализацию. Защитник рассказал, что у него неделю держалась температура 40 градусов и он кашлял кровью.

Украинские бойцы рассказали в журналистском расследовании, что на поле боя невозможно оперативно определить конкретный тип поражающего вещества. Поэтому медикам сложно подобрать пострадавшим антидот.

Кроме того, тревожным является факт, что россияне используют не только старые советские запасы химических веществ, но и недавно изготовленные химические боеприпасы. Защитники констатируют, что это подтверждает тот факт, что россияне производят химические боеприпасы, которые запрещены Женевской конвенцией именно сейчас.

Единственными доступными средствами защиты от химических атак остаются противогазы. Однако эффективность даже таких средств защиты ограничена, поскольку без знания конкретного вещества невозможно применить соответствующие антидоты.

Журналист Максим Такер говорит, что сбор доказательств использования химического оружия – сложный и длительный процесс. Для подтверждения каждого случая химического оружия необходимо собрать физические доказательства, когда удается вынести остатки или фрагменты гранаты, или саму гранату с маркировкой, что это ядовитые химические вещества.

Во время визита к бойцам Такер тщательно документировал все показания: фотографировал медицинские документы пострадавших, осматривал изъятые фрагменты химических боеприпасов, снимал военных в противогазах как советских, так и современных.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 апреля в ГСЧС отметили, что страна-агрессор РФ начала применять дроны, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Подобные находки в виде капсул были обнаружены в Киеве.

По данным Центра противодействия дезинформации, в одном из российских дронов была обнаружена капсула с CS – концентрированным боевым высокотоксичным веществом раздражающего действия. По словам специалистов, враг оснастил БПЛА отравляющим веществом с целью поражения людей.

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