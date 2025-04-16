Оккупанты начали наносить на 'Шахеды' ядовитые вещества: украинцев предупредили об опасности

Российские оккупанты продолжают совершенствовать дроны-камикадзе Shahed, которые стали одним из основных инструментов путинского террора против украинцев. Теперь россияне наносят химические ядовитые вещества на свои БПЛА.

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Таким образом захватчики пытаются причинить людям в Украине как можно больше вреда. Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Применение химических ядовитых веществ на БПЛА подтверждают несколько военных источников. Пока нет дополнительных свидетельств о том, что это действительно массовое явление. Однако украинцев призывают не касаться обломков дронов без предварительного анализа их на химическую опасность.

Кроме того, расследователи отмечают, что в России уже давно действуют институты, разрабатывающие боевые ядовитые вещества. В то же время в InformNapalm напоминают, что оккупанты периодически запускают дезинформацию о своих боевых возможностях, чтобы сеять панику.

"Но осторожность не будет лишней, потому что наш враг действительно идет на любые запрещенные гуманитарным правом и международными конвенциями способы, чтобы убить или искалечить больше всего украинцев. Поэтому берегите себя и не берите в руки даже обломки, которые могут выглядеть безопасно", – говорится в обращении к украинцам.

Напомним, страна-террорист РФ начала применять БПЛА, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Подобные находки уже были обнаружены в Киеве. Украинцев призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызывать саперов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 апреля Россия атаковала Одессу ударными дронами. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения, вспыхнули пожары.

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