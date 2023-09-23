У оккупантов на юге 'дискотека': в Бердянске и Токмаке раздались взрывы

В субботу, 23 сентября, на временно оккупированных территориях Украины, а именно – на юге раздались взрывы. "Бавовна" прилетел к российским оккупантам в захваченные ими Бердянск и Токмак Запорожской области.

Об этом сообщили местные власти. В обоих населенных пунктах было очень громко.

В частности, в 18.03 мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в Токмаке раздался взрыв.

"В Токмаке у оккупантов уже второй день "дискотека". Жители сообщают о нескольких громких взрывах. Ждем подробностей от Генштаба", – написал мэр.

Далее он добавил, что эстафету от Токмака принимает Бердянск.

"Жители города сообщают, что громкий взрыв был слышен во всех районах", – сообщил Федоров.

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Начальник Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина подтвердила эту информацию. Она заявила, что взрыв был слышен во всех районах подопечного города.

"Горожане сообщают о взрыве в городе. Уточняем информацию и надеемся на хорошие новости", – написала Галицына.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление на юге нашего государства и уже находятся в 20 км от Токмака. Этот город имеет стратегическое значение, поскольку там расположен железнодорожный узел.

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