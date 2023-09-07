ВСУ находятся в 20 км от Токмака: эксперт объяснил стратегическое значение города и указал, что станет переломом в войне. Карта

Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление на юге нашего государства и уже находятся в 20 км от Токмака. Этот город имеет стратегическое значение, поскольку там находится железнодорожный узел.

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Деоккупация Токмака должна стать переломом в войне. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"От того места, где сейчас находятся наши войска, до Токмака менее 20 километров. Поэтому, конечно, это расстояние нашим Силам обороны удастся преодолеть. Будет ли какой-нибудь "жест доброй воли", сказать трудно", – сказал он.

Гетман отметил, что Токмак – это железнодорожный узел, через который пролегает железная дорога в Мелитополь и дальше в Джанкой. Других железнодорожных путей в этом районе нет.

"Итак, когда нам удастся перерезать эту артерию снабжения, Токмак, россияне останутся без железной дороги, по которой они перевозят все, что необходимо, в частности, во временно оккупированный Крым и на Херсонщину, где они ведут бои", – пояснил военный.

По его словам, российские оккупанты предпочитают артиллерию, потому что это их самое сильное звено.

"Когда они останутся без снарядов, без возможности замены артиллерийских систем, которые вышли из строя или использовали свой резерв, им просто нечем будет обороняться, разве что живой силой, которую они не привыкли жалеть. Это очень важно. Не надо цепляться за названия населенных пунктов, на войне это не главное. Главное - сделать так, чтобы враг не мог вести боевых действий. Внимательно посмотрите на линии обороны врага: они все построены вдоль железной дороги. Волноваха – Токмак – Джанкой. Они железную дорогу обороняют, а не какие-то населенные пункты с каким-то названием", – объяснил ветеран.

По убеждению Гетьмана, когда ВСУ выйдут на железную дорогу в районе Токмака, оккупанты потеряют возможность во что бы то ни стало перевозить.

"Это будет проблема. Например, сравните поезд (это 30-40 вагонов) и один автомобиль или даже колонну автомобилей. Это невозможно сравнить. Они останутся без поставок всего, что необходимо. Я скажу больше: когда мы выйдем на Токмак и не освободим его , а просто перережим это железнодорожное сообщение, это можно будет назвать переломом в войне, а не просто увольнением отдельного населенного пункта. Это крайне важно", – подчеркнул он.

Военный также добавил, что никаких "жестов доброй воли" в Токмаке не будет. Российские оккупанты будут сражаться до последнего.

"Они перебросили туда десант из Луганского и Херсонского направлений. Они прекрасно понимают, что, оставшись без логистики, без возможности поставки чего-либо, всю южную группировку, включая Крым, они полностью проиграют. Поэтому сюда брошены все силы", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны сообщил, что легкая пехота украинских подразделений продвинулась к позициям по противотанковым рвам и "зубам дракона", которые составляют нынешний оборонительный рубеж оккупантов в западной части Запорожской области.

– Западные аналитики показали карты вражеских укреплений, через которые приходится прорываться защитникам Украины.

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