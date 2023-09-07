Армия РФ потеряет Токмак, а за ним весь юг, за пляжи Азова битвы не будет. Интервью с майором Гетьманом

Российские оккупационные войска демонстрируют признаки подготовки к "эвакуации" из Токмака – там разворовывают и вывозят все, что можно. И действительно, Силы обороны Украины приблизились к этому населенному пункту очень близко, на расстояние менее 20 километров. Но главное для врага – не удержание под контролем определенных городов или сел Украины, а логистический маршрут, железная дорога, которая проходит именно через Токмак, дальше – на Джанкой, и питает крымскую и южную группировку армии оккупанта.

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Потеряв эту железнодорожную ветвь, враг фактически потеряет главную артерию своего "сухопутного коридора" в Крым, основной путь поставок всего необходимого для своей южной группировки. Перерезание этой железнодорожной ветки – всего лишь вопрос времени. После взятия Токмака можно ожидать "жест доброй воли" в Мелитополе – враг выйдет из города. За пляжи Азовского моря он биться тоже не будет. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Командующий Сухопутными войсками генерал Сырский заявил о том, что в настоящее время оккупант настойчиво готовится взять реванш, перехватить инициативу у ВСУ и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. С этой целью на Купянском направлении он завершает подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливает наши позиции. В то же время идет замена войск на части 25-й армии. Как вы рассматриваете опасность реванша? Есть ли у оккупанта реальные возможности для этого?

– Информация о том, что враг будет применять 25-ю новейшую армию довольно противоречива. Полноценная армия – это десятки тысяч человек, внутри РФ таких резервов не было, не только в живой силе, но и в технике.

К "новой армии" были присоединены подразделения, которые были непосредственно на линии фронта. Они объединили несколько воинских частей в новую воинскую часть, которую назвали армией. То есть это не какие-то новые люди, которые были где-то на территории РФ, где готовились и потом были переброшены в Украину. Это не соответствует действительности.

Также нет оснований говорить о том, что из каких-то неизвестных составов оккупанты извлекли для этой "армии" новейшее вооружение – танки, бронетехнику, артиллерийские системы. У них нет таких резервов, нет складов как с боеприпасами, так и с техникой.

Они привлекли людей не из середины РФ, а из Луганщины, где находилась группировка численностью около 130 тысяч, потому что у них нет возможности подтягивать какие-то большие силы из России. Месяц назад они присоединили туда 20 тысяч военнослужащих, проходивших обучение в Беларуси.

Следовательно, эта "армия" является объединением на бумаге группировок, которые там уже находились. По большому счету, количество бойцов и количество техники осталось прежним, ничего не прибавилось. Единственное, что увеличилось – это количество генеральских должностей. Потому что если "армия", должен быть "штаб армии", руководство и т.д.

Что касается возможностей наступательных действий и возможностей взять реванш – они об этом постоянно говорят. Именно этим они мотивируют своих военнослужащих, потому что о демотивации оккупационной армии только ленивый не говорит. Они пытаются актуализировать нарратив, который у них в головах на подкорке, мол, "Россию опять унизили", "можем повторить", "деды воевали", нарративы о том, что Россия сама выиграла бы во Второй мировой войне, даже если бы никто не помогал и т.д.

Таким образом, им удалось мотивировать определенную часть людей на Луганщине, кроме мотивации деньгами, конечно, потому что в оккупационной армии им предлагают гораздо больший заработок, чем тот, который они могли бы иметь в своих регионах.

– Вопрос о Роботино. Мы видим, что наши Силы обороны имеют на этом участке фронта серьезный успех. Центр национального сопротивления сообщает о том, что во временно оккупированном Токмаке россияне грабят все, что могут, и вывозят награбленное. Создается впечатление, что это подготовка к "эвакуации" или следующему "жесту доброй воли". Считаете ли вы, что действительно Токмак может являться следующей точкой приложения усилий ВСУ?

– От того места, где сейчас находятся наши войска, до Токмака меньше 20 километров. Поэтому, конечно, это расстояние нашим Силам обороны удастся преодолеть. Будет ли какой-то "жест доброй воли", сказать трудно.

Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что Токмак – это железнодорожный узел, через который идет железная дорога в Мелитополь и дальше в Джанкой. Других железных дорог в этом районе нет. Итак, если нам удастся перерезать эту артерию снабжения, Токмак, россияне останутся без железной дороги, по которой они перевозят все, что необходимо, в частности, во временно оккупированный Крым и Херсонщину, где они ведут бои.

Враг предпочитает артиллерию. Это не большая тайна, ведь артиллерия – самое сильное звено россиян. Когда они останутся без снарядов, без возможности замены артиллерийских систем, которые вышли из строя или использовали свой резерв, им просто нечем будет обороняться, разве что живой силой, которую они не привыкли щадить.

Это очень важно. Не нужно цепляться за названия населенных пунктов, на войне это не главное. Главное – сделать так, чтобы враг не мог вести боевых действий. Внимательно посмотрите на линии обороны врага – все они построены вдоль железной дороги. Волноваха – Токмак – Джанкой. Они железную дорогу обороняют, а не какие-то населенные пункты с каким-нибудь названием.

Когда мы выйдем на эту железную дорогу и они лишатся возможности что-либо перевозить, это будет проблема. Например, сравните: поезд – это 30-40 вагонов, и один автомобиль или даже колонну автомобилей. Это невозможно сравнить. Они останутся без снабжения всем, что необходимо.

Я скажу больше: когда мы выйдем на Токмак и не освободим его, а просто перережем это железнодорожное сообщение, это можно будет назвать переломом в войне, а не просто освобождением отдельного населенного пункта. Это очень важно.

Потому нет, никаких "жестов доброй воли" в Токмаке не будет. Они будут сражаться до последнего. Они перебросили туда десант из Луганского и Херсонского направления. Они прекрасно понимают, что оставшись без логистики, без возможности поставки чего-либо, всю южную группировку, включая Крым, они полностью проигрывают. Поэтому сюда брошены все силы.

– Мы знаем о трех линиях обороны, которые пробили Силы обороны Украины. Как бы вы могли оценить состояние обороны врага в тылу в районе, о котором мы говорим?

– Они построили такую же линию обороны возле Мелитополя, потому что надеются, что не потеряют железную дорогу. Но когда они потеряют железную дорогу, то дальше строить фортификации не будет никакого смысла. Никто не сможет нас удержать от выхода на побережье Азовского моря.

Но побережье для нас также не принципиально. Что там делать? По пляжу в бархатный сезон походить? Нет смысла туда выходить. Есть смысл перерезать эти логистические пути, о которых я говорил. А к морю мы выйдем обязательно, потому что там не строится никаких укреплений, держать пляж они не собираются.

Следовательно, враг будет биться до последнего и держать железную дорогу, которая питает всю южную группировку, и оставшиеся дороги, по которым еще что-то можно перевозить. Это будет битва не за пляжи на Азовском море. Думаю, после взятия Токмака в Мелитополе они могут сделать "жест доброй воли", потому что держать его уже не будет смысла, ведь железная дорога наша, поставок нет.