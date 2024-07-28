У оккупантов не было шансов: Силы обороны разбили колонну техники врага, зажав в ловушку
Воины подразделения аэроразведки Shadow Сил обороны Украины совместно с подразделением БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка разбили колонну вражеской техники. Защитники устроили минную засаду и вдобавок накрыли ее артиллерийским огнем, не оставив шансов на спасение из ловушки.
Соответствующее видео было опубликовано 28 июля в Telegram-канале подразделения Shadow. "ВСУ разбили колонну россиян", – говорится в публикации.
По словам военных, подразделение Shadow обеспечило обнаружение и сопровождение цели, а подразделение БПЛА 59-й ОМПБр нанесло огневое поражение дронами-камикадзе.
В целом защитники Украины уничтожили два танка и два БМП российских оккупантов.
Военный обозреватель Игаль Левин, комментируя видео, отметил эффективную работу ВСУ:
"Несмотря на асфальт, не позволяющий произвести хорошую маскировку мин, засада сработала крайне успешно, так как плохой обзор из советских боевых машин, узкое место и огонь украинской артиллерии не позволяли оккупантам ни остановится, ни объехать заграждения".
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