У оккупантов не было шансов: Силы обороны разбили колонну техники врага, зажав в ловушку

Воины подразделения аэроразведки Shadow Сил обороны Украины совместно с подразделением БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка разбили колонну вражеской техники. Защитники устроили минную засаду и вдобавок накрыли ее артиллерийским огнем, не оставив шансов на спасение из ловушки.

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Соответствующее видео было опубликовано 28 июля в Telegram-канале подразделения Shadow. "ВСУ разбили колонну россиян", – говорится в публикации.

По словам военных, подразделение Shadow обеспечило обнаружение и сопровождение цели, а подразделение БПЛА 59-й ОМПБр нанесло огневое поражение дронами-камикадзе.

В целом защитники Украины уничтожили два танка и два БМП российских оккупантов.

Военный обозреватель Игаль Левин, комментируя видео, отметил эффективную работу ВСУ:

"Несмотря на асфальт, не позволяющий произвести хорошую маскировку мин, засада сработала крайне успешно, так как плохой обзор из советских боевых машин, узкое место и огонь украинской артиллерии не позволяли оккупантам ни остановится, ни объехать заграждения".

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