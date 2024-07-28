ВСУ обезвредили за сутки 1180 оккупантов и 51 вражеский танк – Генштаб

Силы обороны Украины за еще сутки войны уничтожили 192 единицы военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. В боях также ликвидировали и ранили около 1180 российских оккупантов.

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле, сейчас достигают примерно 574 690. Обновленные по состоянию на 28 июля данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме личного состава, защитники лишили войска агрессора еще 51 артиллерийской системы (всего уничтожено 15 936), 21 боевой бронированной машины (16 095), 13 танков (8344), двух РСЗО (1127) и одного средства ПВО (906).

В небе были сбиты две российские крылатые ракеты (всех 2405) и 30 беспилотников оперативно-тактического уровня (12 766).

Также бойцы сожгли еще 72 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 21 572).

А с начала полномасштабной войны уничтожена 2671 единица спецтехники, 363 самолета, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, за эту неделю бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили три вертолета российской армии на территории РФ. В частности, прямо под носом врага было "демилитаризовано" два Ми-8 и Ка-226.

Поражение произошло 21 и 24 июля, последствия зафиксированы на видео. Один вертолет был обезврежен в Самаре, два – под Москвой.

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