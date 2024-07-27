В Самаре и под Москвой: ГУР показало видео уничтожение российских вертолетов

Главное управление разведки уничтожило три вертолета на территории страны-агрессора. Это произошло 21 и 24 июля.

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Один вертолет был уничтожен в Самаре, два – под Москвой. Видео операций в ведомстве опубликовали только сегодня, 27 июля.

24 июля 2024 года на аэродроме "Кряж" в городе Самара (Россия) сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8. А несколькими днями ранее, 21 июля 2024 года, в населенном пункте Томилино под москвой огневого поражения потерпели еще два вертолета государства-агрессора - ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226.

Указанные два борта были расположены на территории российского "Национального центра вертолета" "Миль и Камов". Это военное авиационное предприятие государства-агрессора занимается разработкой, производством и ремонтом вертолетов.

В структуре центра действуют два конструкторских бюро, опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр.

Уничтоженные и пораженные российские вертолеты агрессор использовал в войне против Украины.

Отмечается, что местные жители Самары, Томилино и соседнего Подмосковья очень смутились взрывами, однако российские власти пытаются скрыть причины и последствия грохота и пожара.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 июля под атакой были военные объекты россиян во временно оккупированном украинском Крыму. Предварительно был прилет в районе аэродрома "Саки", там разгорелся пожар и происходила вторичная детонация. Пораженный состав из БК был допущен в сети.

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