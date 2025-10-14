Агенты "Атеш" зафиксировали серьезные проблемы в системе ПВО оккупационных сил на Запорожском направлении. По их данным, техническое состояние зенитных комплексов приближается к критическому.

В частности, многие установки выведены из строя или работают с серьезными ограничениями. Об этом сообщила пресс-служба "Атеш".

Как сообщают источники в подразделениях ПВО противника, причин несколько: международные санкции, попадание ракет Сил обороны по ремонтным предприятиям и низкое качество деталей из-за спешки в производстве. Все это привело к массовым отказам, в частности среди комплексов типа "Тор".

Из-за дефицита исправной техники российское командование вынуждено применять нестандартные меры – например, буксировку пусковых установок с помощью обычных тягачей. Такой метод развертывания делает комплексы еще более уязвимыми и превращает их в легкую мишень для точечных ударов.

Отдельной проблемой является нехватка запчастей. Заводы оборонной промышленности, работающие под чрезмерной нагрузкой, выпускают компоненты низкого качества, которые быстро выходят из строя. Это усиливает цепь технических отказов и снижает боевую готовность ПВО в регионе.

"Каждый обнаруженный нами комплекс ПВО с координатами и режимом работы – это возможность для Сил обороны Украины нанести точечный удар. Система противовоздушной обороны оккупантов трещит по швам", – указали активисты движения.

Организация также призвала личный состав подразделений ПВО оккупантов учитывать реальность ситуации и не тратить ресурсы на "ремонт" техники, которая фактически обречена на быстрый вывод из строя или уничтожение.

