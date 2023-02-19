У окупантов начались серьезные проблемы с обеспечением: систем С-300 не хватает

У вооруженных сил России, которые воюют против Украины, на год войны возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений. У оккупантов ломаются зенитно-ракетные системы С-300, которыми они обстреливают украинские города.

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Поэтому врагу приходится отвозить такие ЗРС обратно в РФ. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 19 февраля – 361-е сутки войны.

Примечательно, что российские военные преступники для ударов по Украине используют модернизированные комплексы С-300. Однако, как оказалось, и они преждевременно выходят из строя.

Из-за этого и невозможности оперативно доставить боевые компоненты, а также провести необходимое обслуживание техники в боевых условиях, оккупантам приходится отправлять эти системы на заводы-производители непосредственно в РФ.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты используют переработанные системы С-300 для нанесения ударов по территории Украины. В частности, из них враг запускал ракеты по Харькову во время массированной атаки 16 февраля.

В декабре 2022-го, когда РФ совершила очередную массированную атаку по Украине, россияне пожаловались на уничтожение пусковой установки С-300 в Брянской области. Они утверждали, что "бавовну" на нее сбросили беспилотники.

В тот же день, 29 декабря, российская ракета С-300 упала на территории Беларуси рядом с украинской границей. В частности, ее обломки обнаружили в Брестской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ отмечают, что лучшим способом защитить города Украины от российских атак С-300 и С-400 является уничтожение этих систем. Воины говорят, что ликвидировать такую вражескую технику можно с помощью артиллерии и ударных дронов.

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