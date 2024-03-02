У Путина не получится запугать украинцев: Рютте поделился впечатлениями о визите в Харьков. Видео

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поделился впечатлениями о состоявшемся накануне визите в Харьков. Осмотрев город, который изуродован россиянами и продолжает находиться ежедневно под обстрелами, он заявил, что у кремлевского диктатора Владимира Путина не получится испугать украинцев.

Рютте убежден, что именно наш народ имеет эту битву и победит агрессора Россию в развязанной ею войне. Об этом он сказал в видео, которое было записано на вокзале в Харькове и обнародовано в соцсети Х, ранее известной как Twitter.

Премьер-министр Нидерландов отметил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Харькове был очень эмоциональный и особенный день.

Рютте указал, что Харьков очень сильно пострадал от обстрелов оккупантов, последствия которых он увидел своими глазами.

В этом городе было много обстрелов, и мы видели в Харькове. Так много было разрушено. Было так много смертей. И это глупо. Жилые дома, административные здания и другие здания были разрушены, они не военные. Это делается только для того, чтобы напугать людей, чтобы они наконец сдались. Но это не сработало. У Путина не получится", – подчеркнул он.

Рютте рассказал, как, например, под землей на станции метро проводятся уроки для детей. Он подчеркнул, что "это не нормально", поскольку дети должны учиться в школах.

"Но это очень важно, что в таких сложных обстоятельствах пытаются создать нормальные условия для обучения детей", – сказал нидерландский политик.

Он также поделился результатами своего визита в Украину. По словам Рютте, было договорено, в частности, о передаче ПВО и большем количестве боеприпасов.

Также стороны заключили соглашение на следующие десять лет в военной и других сферах.

"Это постоянное обязательство, потому что эти храбрые люди должны выиграть эту битву, они не должны проиграть ее России ради своего будущего и своих детей. Но и для нашей сохранности. И потому, что на кону – наши общие ценности гуманности, демократии и свободной печати. Это так фундаментально", – резюмировал премьер-министр Нидерландов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В рамках чешской инициативы Амстердам выделит более 100 миллионов евро на закупку боеприпасов для сил обороны Украины в государствах по всему миру.

– Также президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между государствами. Политики встретились 1 марта в Харькове.

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