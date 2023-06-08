У Путина осталась мечта об Украине: Селезнев пояснил позицию Кремля по 'СВО'

Спикер президента страны-оккупанта России Владимира Путина Дмитрий Песков, заявляя о том, что "специальную военную операцию" – войну против Украины – необходимо довести до конца, озвучивает нереализованную мечту кремлевского диктатора. Несмотря на неудачи на фронте, тот все еще надеется уничтожить нашу страну.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Владислав Селезнев. "Очевидно, что Путин все еще мечтает уничтожить Украину как государство, а украинцев – как составляющую народов мира", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, можно ли ставить знак равенства между заявлениями Пескова и позицией Путина, эксперт заметил, что, похоже, эти оба коммуницируют не очень часто. Вместе с тем сам Песков любит выступать в пропагандистских медиа с теми или иными заявлениями, которые позже Путин публично ставит под сомнение.

"Мы помним, как Путин несколько раз говорил, что, дескать, не знает, откуда Песков берет эти заявления и почему он это рассказывает. Говорит это Путин серьезно или ерничает – сложно сказать. Но учитывая статус Пескова, думаю, в определенной степени он достаточно четко отражает видение Путина и его окружения в отношении "СВО", а также пока нереализованные мечты Путина", – предположил Селезнев.

"Но есть очень серьезный аргумент, который работает против желаний Владимира Путина – это украинские Силы обороны, наше сопротивление", – подчеркнул он.

Эксперт также прокомментировал последний рейтинг армий мира, озвученный Global Fire Power. В нем Россия заняла второе место после США, как это было до полномасштабного вторжения в Украину.

"Дьявол кроется в деталях. Исследователи опираются на определенные статистические данные – количество танков, численность армии и так далее. Но нынешняя российско-украинская война продемонстрировала, что не всегда количество танков на бумаге определяет мощь военной машины. Поэтому думаю, что украинские Силы обороны еще будут иметь возможность неоднократно продемонстрировать мировому сообществу, что могущество российской армии – это фейк", – подытожил эксперт.

Полную версию интервью с Владиславом Селезневым вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "специальную военную операцию" – развязанную Россией войну против Украины – необходимо довести до конца. По его словам, этому препятствует мощная военная помощь Украине, оказываемая странами-союзниками.