Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российско-украинскую войну невозможно завершить "вничью". По его словам, такая формулировка не предполагает справедливого учета интересов сторон.

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Также он выдал, что понятие "ничья" можно применить к Стамбульским договоренностям. Об этом Лавров заявил кремлевским пропагандистам по итогам заседания международной конференции по евразийской безопасности.

Глава МИД страны-террориста рассказал, что понятие "вничью" не подходит для описания возможной развязки российско-украинской войны. При этом слова "война" Лавров избежал, назвав вторжение РФ в Украину "кризисом".

"Вничью", мне кажется, немножко не передает необходимости надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе. Гадать бессмысленно. Вничью – это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе, кстати, и к Стамбульским договоренностям", – заявил Лавров.

Стоит отметить, что заявления Лаврова прозвучали после слов беларуского диктатора Александра Лукашенко, который выдал, что страны Запада изменили свою позицию и готовы договариваться "на ничью".

"Последние мои контакты с умными представителями цивилизованного Запада говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад наконец понял, что надо договариваться по Украине. Возможно, быть ничьей. Я так по-спортивному говорю", – сказал Лукашенко.

Напомним, в Кремле прокомментировали публикацию Financial Times о том, что якобы Украина и Россия ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии, соратник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с Россией являются "необходимой частью" прекращения войны в Украине.

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