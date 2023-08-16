У РФ может закончиться терпение, но не ракеты, Крымский мост скоро отминусуем. Интервью с полковником Свитаном

Новая масштабная серия ракетных атак по Украине – стандартное действие страны-оккупанта России. Применением старых ракет Х-22 РФ пытается перегрузить украинскую систему ПВО, а более новые и точные образцы использует для атак на большие второстепенные объекты на территории нашей страны. Тем не менее нельзя рассчитывать на то, что у врага закончится запас ракет, поскольку в РФ налажено их производство. Причем военные заводы расположены на расстоянии 2 тысяч километров от Украины и дальше. Чтобы нанести удар, потребуется вооружение типа американских "Томагавков".

Видео дня

Но есть и хорошие новости. Крымский мост может быть "отминусован" уже в перспективе ближайших двух месяцев, а масштабная мобилизация, которую могут объявить в России, позволит лишь восполнить резерв оккупантов, выведенных из строя в Украине. На наступление они будут не способны. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

– Враг совершил новую массированную ракетную атаку на Украину – Львов, Луцк, Днепр, Черкасская область. Оккупант применял ракеты Х-22, Х-101, Х-555, "Калибры" и С-300. О чем говорит именно такой набор ракет? Можно ли говорить о том, что, исходя из последних событий, Россия сегодня де-факто пошла в новое наступление?

– Нет, это стандартный набор действий при планировании воздушных атак. Они отправляли несколько последних волн "Шахедов", прощупывали маршруты, смотрели на реакцию нашей системы ПВО. Это целый комплекс. А дальше по некоторым маршрутам, которые были разведаны, отправили ракеты.

Х-22 – это старые неточные ракеты. Они попадают куда попало и применяются россиянами в большей степени для пересыщения нашей системы ПВО, так как не все наши комплексы могут сбивать Х-22. Что касается Х-101, Х-555 и "Калибров", то это более точные ракеты, но из-за того, что они тихоходы, то есть дозвуковые ракеты, которые, в принципе, хорошо перехватываются системой ПВО, они работают этими ракетами по разведанным маршрутам и по объектам, у которых нет серьезной или разветвленной системы ПВО. То есть по второстепенным и большим объектам.

Потому это никак не говорит о начале чего-то. Я бы сказал, это стандартное, банальное продолжение мероприятий по воздушным поражениям, но не более того. Таких проблем пока не видно.

– Тем не менее мы видим, что ракеты у врага никак не заканчиваются.

– Они у него никогда не закончатся, в России их производят. У страны, которая производит ракеты, они не могут закончиться, пока у нее есть производственные мощности и элементная база, которую она покупает.

Пока не развалим Российскую Федерацию, пока не уничтожим заводы по производству ракет или пусковые установки ракет, самолеты, корабли, они будут работать. Это война.

Закончиться у них может только терпение, а все остальное точно не закончится.

– Мы видим, что Украина успешно наносит удары по военным объектам в глубине России. Почему это пока не касается предприятий ВПК РФ?

– Дело в том, что основные комплексы российского ВПК расположены на Урале и за Уралом, это 2 тысячи километров и более. У нас нет таких средств, грубо говоря, у нас нет "Томагавков", которые могли бы преодолеть эти расстояния и выполнить боевые задачи.

Те беспилотники, которые у нас есть, пока работают в радиусе 500-700 километров. Но опять же – это большая удача, когда беспилотник попадает в склад взрывчатки и уничтожает весь завод. Это больше исключение, чем правило. Пока у нас не появятся дальние ракеты, так называемое паритетное оружие, те же "Томагавки", нам нечем будет поражать объекты российского оборонного комплекса.

Единственная возможность уменьшить производительность в несколько раз – применять серьезные санкционные финансовые механизмы. Не секторальные, как это происходит сейчас, а полная финансовая санкционная политика всего мира в отношении России, чтобы россиянам просто не за что было покупать комплектующие и элементную базу, которую они не могут производить сами. Можно воздействовать только так. Другого варианта просто нет.

– Оккупанты серьезно озаботились проблемой защиты Крымского моста. Там усиливают охрану, организуют круглосуточное дежурство и так далее. Удастся ли врагу сохранить этот объект? Удастся ли украинским Силам обороны его полностью добить?

– Мы точно его добьем. Просто есть много механизмов, как это сделать. Не все еще использованы. Сейчас мы пытаемся нащупать самый действенный механизм по выводу моста из строя, пока в процессе.

Россияне будут пытаться его как-то прикрыть со всех сторон, чуть ли не бортами кораблей от беспилотников – надводных и подводных, будут усиливать ПВО, будут пытаться прикрыть его с воздуха, и это логично. Но есть разные механизмы преодоления ПВО, и мы их нащупаем.

Мы видим удары тех же С-200 по Крымскому мосту. Появятся Taurus или возможность отстрела тех же Storm Shadow ближе к мосту. Думаю, в ближайшие полтора-два месяца подойдем к Азовскому побережью, прорвем фронт и это даст возможность работать по Крымскому мосту на дальности 150 километров теми средствами, которые у нас есть.

Его однозначно отминусуют, ему недолго осталось жить, так как за него конкретно взялись. Это вопрос времени.

– Представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью OBOZREVATEL сказал, что Кремль вынужден пойти на такой шаг, как массовая мобилизация в России. По его оценкам, в РФ могут планировать мобилизовать еще несколько сотен тысяч человек. Как вы считаете, поможет ли эта масса пушечного мяса улучшить ситуацию для врага на фронте?

– Чтобы подготовить войска к выполнению боевых задач, особенно наступательных, нужны годы, а если говорить о полном цикле, то десятилетия, если начинать производить вооружение. У россиян такого времени нет. Сколько бы они ни собрали, у них есть проблема – узкое горлышко мобилизационной системы подготовки.

Есть определенное количество инструкторов, полигонов, и оно не увеличивается. За полгода более чем 300 тысяч они просто не подготовят. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время примут решение о мобилизации по прошлогоднему варианту.

Но через полгода у россиян недостаток войск будет примерно таким же. Если каждый день мы отминусовываем по 500-600 человек, это значит, с тяжелыми "трехсотыми" с линии фронта уходит тысяча, это 30 тысяч в месяц. За полгода это около 180-200 тысяч человек. Это то количество, которое им будет нужно на следующий год, чтобы хотя бы восстановить те потери, которые у них будут. И это еще не все потери. Сейчас мы проводим только первоначальные операции, широкомасштабных наступательных действий украинских Сил обороны еще не было. Поэтому количество потерь россиян возрастет.

То есть то количество россиян, которое уйдет с линии фронта к весне 2024 года, будет примерно равно тому количеству, которое сейчас будет призвано. Они восстановят потенциал. Максимум, на что он будет способен, – пытаться удерживать ту линию фронта, которая сложится к весне, не более. Наступать они не смогут.