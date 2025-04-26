У РФ нет военной силы захватить Украину: в ISW объяснили, почему 'большой уступки', о которой говорит Трамп, нет

Президент США Дональд Трамп на днях назвал "очень значительной уступкой" якобы отказ России от планов по оккупации всей Украины. Однако Кремль начинал полномасштабное вторжение именно с этой целью, а последующие годы кровопролитной войны показали неспособность России этой цели достичь.

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Следовательно, "отказ" от того, что Россия не способна осуществить, вряд ли может считаться "большой уступкой". Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что Россия в 2022 году рассчитывала в феврале-марте захватить Киев, чтобы заставить Украину полностью капитулировать, свергнуть действующее правительство и разоружить украинскую армию, что означало бы полное поражение Украины.

Достичь этой цели Россия не смогла. Украинские военные с ограниченной поддержкой Запада остановили российское наступление на украинскую столицу, а также продвижение российских войск на востоке и юге страны. А дальше – заставили россиян к началу апреля бежать из Киевской, Черниговской и Сумской областей, а через несколько месяцев освободили большую часть Харьковщины и часть Херсонщины, включая город Херсон.

И повторить даже достижения начала полномасштабного вторжения в Украину в обозримом будущем России вряд ли удастся.

"Российские войска на данный момент не в состоянии начать наступательную операцию, которая могла бы привести к захвату Киева или форсированию реки Днепр на юге Украины, и провели 2024 год в отчаянных боях, чтобы захватить территорию в девять десятых размера Род-Айленда. Россия не имеет военной силы, чтобы захватить остальную часть Украины при отсутствии полномасштабной мобилизации российского населения, и, возможно, не тогда, пока Запад продолжает поддерживать Украину", – считают в ISW.

Впрочем, неспособность России захватить всю Украину вовсе не означает, что Москва прекратила об этом мечтать.

"Рупоры Кремля, включая секретаря Совбеза России Дмитрия Медведева, заложили риторическую основу для того, чтобы Россия в конце концов выдвинула претензии на большую часть или всю Украину. 24 апреля российские официальные лица также удвоили свои требования по смене власти в Украине и риторику, направленную на подрыв легитимности нынешнего украинского правительства. Оба этих усилия вместе свидетельствуют о том, что Путин сохраняет свою цель контролировать всю Украину, но ограничен неспособностью России достичь этой цели военным путем", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия пытается диктовать условия по Украине и угрожает Европе. Так, официальный представитель Кремля и секретарь Совета безопасности РФ накануне и после массированной дроново-ракетной атаки на Украину в ночь на 24 апреля повторили ряд давних требований диктатора Владимира Путина о "целях" войнах. Речь идет о нарративах, которые препятствуют установлению стабильного и крепкого мира в Украине и создают условия для будущей российской агрессии с выгодной позиции.

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