У РФ значительные потери: за месяц на Добропольском направлении освобождено 6 населенных пунктов

Силы обороны Украины в течение месяца боев на Добропольском направлении (Донецкая область) потеснили захватчиков из шести населенных пунктов: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец. Армейцы Путина понесли значительные потери – более 3 600 оккупантов перешли в категории "двухсотых" или "теохсотых".

Результатами работы поделились в Telegram воины 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". Именно это соединение в течение последнего месяца руководило действиями наших защитников.

"Прошел месяц с момента, как управление подразделениями Сил обороны Украины на Добропольском направлении было передано 1-му корпусу Национальной гвардии Украины "Азов".

Благодаря согласованным действиям, мужеству смежных, приданных и подчиненных подразделений Национальной гвардии, Сухопутных, Десантно-штурмовых и Штурмовых войск, Воздушных сил и Сил беспилотных систем, которые ежедневно держат оборону и идут на штурм вражеских позиций, противник понес значительные потери в живой силе", – подчеркнула пресс-служба.

Потери захватчиков в районе Доброполья за месяц (по состоянию на 5 сентября 2025 года) в живой силе:

- безвозвратные – 2427 оккупантов;

- санитарные – 1208;

- пленные – 65 военнослужащих ВС РФ.

Потери противника в военной технике:

- 20 танков;

- 41 боевая бронированная машина;

- 78 орудий;

- 2 системы реактивного залпового огня;

- 392 БПЛА различных типов.

Пресс-служба "Азова" подчеркнула, что своей эффективной работой украинские воины доказали: врага можно бить, останавливать и побеждать.

Как ранее писал OBOZ.UA, 31 августа представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов сообщал, что на Покровском направлении российские пехотные группы все еще находились возле Доброполья. Работа по поиску и уничтожению этих оккупантов продолжалась.

