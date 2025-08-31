ВСУ зачищают остатки российской пехоты под Добропольем: детали и карта

На Покровском направлении российские пехотные группы все еще находятся возле Доброполья. Там продолжается работа по поиску и уничтожению этих оккупантов.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в эфире "Суспільне. Студия". По его словам, возле города сейчас "зачищают" остатки пехотных групп армии РФ.

В ВСУ подробно рассказали о ситуации в районе Доброполья

По его словам, украинские военные не дают оккупантам соединиться с основными силами. Однако, как отметил Трегубов, о результате работы Сил обороны можно будет говорить, когда наши военные убедятся, что вражеские солдаты не смогли выйти из окружения возле Доброполья.

"Российские подразделения там все еще присутствуют и идет довольно кропотливая работа по тому, чтобы их выловить и уничтожить, не дать им соединиться с основными силами. Работы там еще есть и четко сказать о результате сможем только тогда, когда будем убеждены, что они не смогли ни убраться оттуда, ни соединиться с теми группами, которые постоянно пытаются россияне присылать им на помощь", – сказал спикер.

Трегубов добавил, что Россия применяет тактику "просачивания" малыми пехотными группами не только в районе Доброполья, но и на других участках на Покровском направлении. В частности, враг пытается проникать в город Покровск с разных сторон.

"Активные попытки проникать малыми группами по всем направлениям, в том числе в сам город Покровск. В Покровск пытаются проникать с разных сторон и закрепляться в зданиях. Наиболее активно все-таки с юго-западного направления, но были и попытки заходить в агломерацию с других направлений, были попытки проникать этими группами довольно далеко. Остается их только там уничтожать и не давать им пройти", – пояснил он.

По словам спикера, также была активность российских военных в районе Котлино и в восточной части Покровского направления. Там сосредоточено достаточно россиян, чтобы "создавать нам проблемы по всей линии фронта и проводить инфильтрацию вдоль всех наших позиций".

Трегубов добавил, что украинским военным хватает боеприпасов и техники, но не хватает личного состава: "дроны есть, но экипажей нужно больше".

Что известно о продвижении россиян в районе Доброполья

Вечером 11 августа аналитический ресурс DeepState сообщил об активном продвижении оккупантов на север между Добропольем и Дружковкой. По их данным, вражеские солдаты воспользовались пробелами в обороне, прорвались вперед и пытались быстро закрепиться для дальнейшего наступления.

В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" подтвердили, что ситуация на Добропольском и Покровском направлениях остается сложной. В то же время Генштаб ВСУ, реагируя на прорыв, перебросил на этот участок дополнительные силы для стабилизации фронта и ликвидации оккупантов.

12 августа первый корпус Национальной гвардии Украины "Азов" сообщил, что их защитники взяли на себя часть обороны на Покровском направлении. Они осуществляют мероприятия, чтобы заблокировать продвижение врага и выбивать небольшие пехотные группы, которые пытаются проникать за первую линию обороны.

Представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов пояснил, что иногда до десяти российских военных могут просочиться в тыл и спрятаться, однако украинские резервные подразделения оперативно ликвидируют такие группировки. Он подчеркнул, что карты боевых действий не всегда отражают реальность – оккупанты не контролируют территорию, а лишь пытаются закрепляться в отдельных зданиях или укрытиях.

"Это совершенно не так, как оно выглядит на карте. Это не то, что они взяли под контроль весь тот путь, который они прошли. Нет, они прошли путь и пытались спрятаться где-то в одном подвале. Но конечно потом туда побежали резервы украинских сил, чтобы их из того подвала выбивать и их там уничтожать", – пояснил Трегубов. Он отметил, что такую тактику оккупанты используют постоянно, чтобы давить пехотными группами на позиции украинских защитников.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 21 августа заявил, что украинские подразделения провели зачистку в шести населенных пунктах на Покровском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, военный страны-агрессора России 28 августа из автомата расстрелял гражданского в поселке Новоэкономиче Покровского района Донецкой области. Убийца прятался за гаражом частного дома и сделал прицельный выстрел, увидев мужчину во дворе.

