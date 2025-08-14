'Враг несет значительные потери': в Генштабе заверили, что ситуация на Добропольском направлении стабилизируется

Ситуация на Добропольском направлении посте пенно стабилизируется. Силы обороны Украины продолжают уничтожать вражеские группировки.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в комментарии Укринформу. По его словам, решением Главнокомандующего Вооруженных сил Украины для усиления устойчивости обороны на Добропольском и Покровском направлениях были выделены дополнительные силы и средства.

Ситуация на Добропольском направлении

Подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" совместно со смежными формированиями наносят российским войскам значительные потери. Только за последние двое суток в зоне ответственности корпуса ликвидирован 151 оккупант, более 70 – ранены, еще 8 – взяты в плен.

"В частности, во время проведения действий 1-м корпусом Национальной гвардии Украины "Азов", смежными и подчиненными подразделениями враг несет значительные потери. В результате боев за последние двое суток в полосе ответственности корпуса ликвидирован 151 российский оккупант. Ранены более 70 захватчиков. Также за этот период воины корпуса взяли в плен 8 российских захватчиков", – сказал Ковалев.

Наши защитники продолжают поисково-ударные действия, направленные на выявление и уничтожение противника.

"Ситуация стабилизируется", – подчеркнул представитель Генштаба.

Что предшествовало

Согласно картам проекта DeepState, захватчики заметно продвинулись в тактической полосе на северном фланге Покровского направления – примерно на 10 км за два дня. Аналитики добавили, что в указанных районах есть новые тяжелые инженерно-фортификационные сооружения с качественными инженерными заграждениями и позиции взводов и рот, "которые враг спокойно обходит, а в дальнейшем займет и использует для своей обороны".

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов уточнил, что российская оккупационная армия смогла продвинуться в направлении Доброполья только за счет вклинивания в украинскую оборону небольших групп. Сейчас украинские военнослужащие уже выявляют и ликвидируют захватчиков, которые продвигались возле Доброполья на Покровском направлении. Выступ в районе Доброполья, который недавно появился на картах, врагом не контролируется.

Как писал OBOZ.UA, в вечернем обращении 11 августа Владимир Зеленский сообщил, что войска государства-агрессора России не готовятся к возможному прекращению огня. Наоборот – действия оккупантов свидетельствуют о запланированных новых наступлениях.

