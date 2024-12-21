У России не хватает систем ПВО, они сконцентрированы у резиденции Путина – ЦПД

У России возникли существенные проблемы с обеспечением противовоздушной обороны (ПВО/ПРО). Ключевые системы защиты сосредоточены вокруг Москвы, резиденции Владимира Путина, а также Санкт-Петербурга.

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Остальные регионы страны остаются практически беззащитными. Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Кремль не уделяет внимания защите других регионов, предпочитая оборону тех мест, где находится высшее руководство.

"На России уже не хватает систем ПВО/ПРО для того, чтобы прикрывать объекты и города. Значительное количество потеряно. Ключевые системы сконцентрированы в Москве, у резиденции Путина, а также в Санкт-Петербурге. Регионы Путину неважны, плевать он хотел на них", – говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 21 декабря, в российской Казани был громко - сам город и республику Татарстан массированно атаковали дроны. После этого граждане РФ показали якобы обломки БПЛА, которые они обнаружили.

Утром 21 декабря над воздушным пространством республики Татарстан в РФ ввели план "Ковер" из-за масштабной атаки дронов.

Они атаковали столицу Казанской республики. Россияне заявили, что один из БПЛА якобы попал в жилищный комплекс "Лазурные небеса", там начался пожар. В сети также появилось видео момента попадания БПЛА в многоэтажку в Казани.

Как сообщал OBOZ.UA, по предварительным данным, целью атаки БПЛА на Казань был авиационный завод имени Горбунова. В результате работы РЭБ и ПВО часть беспилотников попала в многоэтажные дома.

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