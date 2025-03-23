Оккупация Одессы – повестка и реальность…

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В последнее время активно форсируется информация о том, что путин не только не отказался от идеи оккупации Одессы, но и твёрдо намерен это реализовать.

В ряде иностранных СМИ, со слов неких инсайдеров и неназванных источников, заслуживающих доверия, публикуются материалы, утверждающие о том, что путин намерен захватить Одессу силой, либо добиться от Дональда Трампа территориальных уступок в рамках "перемирия" подразумевающих сдачу города россии.

Среди распространителей подобных нарративов как достаточно респектабельные издания, например, Corriere Della Sera, которая опубликовала материал о том, что если Украина откажется от мирных соглашений, то россия пойдёт на Одессу, так и дешёвая жёлтая пресса в виде L'AntiDiplomatico, на страницах которой сообщили, что, якобы, главная цель "СВО" – это Одесса. Вот её отдать и всё сразу наладится…

То, что Одесса всегда была лакомой целью для путина – это правда, но с 2022 года РОВ в реализации этой цели не приблизились ни на метр, а как-раз наоборот. Но, регулярный террор города дронами-камикадзе наталкивает на мысль, особенно персон подверженных паническим атакам, что действительно такой план реализуется вот прямо сейчас.

На самом деле – нет.

У российских оккупационных войск нет ни единого шанса оккупировать в нынешних условиях Одессу. Ни соответствующих сил, ни средств у РОВ для такой наступательной кампании попросту нет. И вообще, я удивлён тому, как кто-то, с умным лицом, пытается убедить окружающих в том, что Одесса будет оккупирована, в то время как российские войска полтора года не могут захватить Часов Яр, девять месяцев разбивают лоб в Торецке, и за полтора года, после начала Авдеевского наступления, в Донецкой области углубились на 35 километров от ЛБС, от 10.2024, так и не начав бои за Покровск.

О какой Одессе может говорить враг и поддакивающие ему "эксперты", вторящие про неизбежность наступления и захват города, если российская группа войск "Днепр", после бегства с правого берега Днепра в ноябре 2022, так и не смогла провести ни одной успешной контрнаступательной операции и неспособна к массовому форсированию реки. И это при всём при том, что даже если представить себе такую успешную десантную операцию, то бои на правобережной Херсонщине и Николаевщине, никто не отменял, только по трассам протяжённостью до Одессы 180 километров, не говоря уже о формировании флангов.

В Донецкой области концентрация трёх групп войск и за полтора года углубление – 35 километров по самому активному направлению удара, а тут мы говорим об одной группе войск, на пути которой не только сложные рельефно-ландшафтные условия, города и сёла, но и рубежи обороны СОУ. Какая Одесса? Сухопутная операция с целью выхода на Одессу для РОВ попросту нереальна и нереализуема.

С другой стороны, почему же стоит отметать десантирование на побережье Одесской области?

Во-первых, в ходе полномасштабного вторжения в 2022 году РОВ именно так и планировали захватить Одессу, но ПКРК "Нептун" затормозил реализацию этих планов. Боязнь того, что БДК с тысячами морпехов на борту могут быть отправлены на дно Чёрного моря, не дала возможности РОВ реализовать задуманное. Не смогли тогда, тем более не смогут и сейчас, с учётом того, что ПКРК "Нептун" уже не настолько одинок на своём дежурстве, как три года назад.

Во-вторых, за время полномасштабной войны Черноморский флот не только лишился противовоздушного прикрытия в виде ракетного крейсера "Москва", но и ряда своих БДК, что в разы сокращает эффект от десантирования и любая такая операция завершится для её участников неизбежной гибелью в пучинах Чёрного моря.

Главной угрозой для Одессы был, есть и будет оставаться террор со стороны россии. Ракетный, дроновый, но именно террор ради террора. И через террор, а так же СМИ, через которые может реализовывать вбросы нарративов, россия пытается запугать одесситов и даже переговорную группу, повышая ставки эфемерной угрозой захвата Одессы. Блефуя во время крайне неудачной игры.

Сохраняем критическое мышление и не следуем манипуляциям.