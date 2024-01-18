У России нет резервов для наступления сразу на нескольких направлениях, – Скибицкий

Хотя в РФ продолжаются мероприятия по мобилизации, у страны-агрессора уже нет резерва для наступления сразу на нескольких направлениях. Поэтому, как считают в украинской разведке, будут продолжаться только тактические боевые действия.

Видео дня

Об этом в Давосе рассказал спикер Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По словам разведчика, РФ "удается восстанавливать потери, которые они понесут каждый день". "Но резерва недостаточно, чтобы сформировать мощные стратегические наступательные операции на два-три направления, о которых говорит Путин", – подчеркнул спикер ГУР.

"На сегодняшний день сухопутный компонент, воздушно-десантный компонент ВС РФ не может проводить стратегические наступательные операции. Штурмовые и тактические – да. И это мы видим, они это продолжают. Но стратегических наступательных операций без мощных тактических резервов им сделать невозможно", - уточнил Скибицкий. .

В ГУР уверены, что Россия будет использовать любое прекращение огня для улучшения своих возможностей для восстановления или открытия новых направлений боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные российские "власти" начали еще больше усиливать мобилизацию на захваченных территориях Украины. В ряды армии РФ принудительно набирают даже врачей и подростков.

Однако Россия, несмотря на огромные потери в войне, способна проводить регулярные ротации на оперативном уровне. На это указывает нынешняя концентрация всех боеспособных подразделений на фронте и усилия по формированию новых сил.