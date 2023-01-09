У России осталось 90 "Искандеров", оккупанты могут совершить новую атаку по энергоинфраструктуре Украины – ГУР

Запасы высокоточных ракет в России иссякают. После новогодних атак запасы "Искандеров" на вооружении оккупационной армии сократились до 90 ракет.

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Однако из-за усиления морозов на территории Украины агрессор может осуществить новую ракетную атаку уже в ближайшие дни. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Corriere della Sera.

Согласно его заявлению, во время атаки 31 декабря россияне применили только 20 ракет, в настоящее время в РФ осталось всего 90 "Искандеров".

"Перед Новым годом в налетах россияне использовали всего 20 ракет. В октябре они запускали по 70-80. Они также используют сочетания ракет, которые запускают с воздуха и с моря, а также беспилотники. Мы также знаем, что у них осталось всего 90 "Искандеров". У них проблемы с производством этого оружия. И они также снизили частоту ударов. Однако новые попытки ударить по нашей энергетической инфраструктуре непременно будут", - отметил Скибицкий.

Риск новых атак усиливается в ближайшие дни.

"Ожидается, что с сегодняшнего дня температура будет снижаться. А население всей Украины они пытаются оставить без электричества, особенно в эти моменты, когда стало холоднее", - добавил Скибицкий.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько ракет и дронов осталось у России.

По данным украинской разведки, на 6 января у РФ осталось лишь 11% от ее запасов баллистических ракет "Искандер" – 92 шт., 9% "Калибров" – 59 ракет и 16% ракет Х-101 и Х-555 – 118 шт.

У оккупантов по-прежнему остается много тактических ракет. Сейчас у них есть 326 "Ониксов", 312 ракет Х-29, Х-31, Х-35, Х-58 и Х-59. Больше всего у захватчиков ракет С-300 – 6672 шт.

Также у РФ осталось 90 иранских дронов-камикадзе: 12% из партии в 750 единиц.