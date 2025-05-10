'У России все плохо': военный проанализировал увиденное на параде к 9 мая в Москве

Парад 9 мая в Москве показал серьезные проблемы в России, которая уже более трех лет ведет полномасштабную агрессивную войну против Украины. В частности, он продемонстрировал трудности с производством военной техники в РФ.

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Новых образцов техники на параде так и не показали, да и часть из представленных в предыдущие годы "новинок" российского оборонпрома в этом году на Красную площадь и не сунулась. О чем может свидетельствовать кремлевский парад в этом году, проанализировал военнослужащий, подполковник ВСУ Сергей Мисюра.

Он убежден, что нынешний парад в Москве показал: Россия имеет проблемы с производством военной техники. По сравнению с юбилейным парадом 2015 года, когда россияне показали новую боевую платформу "Армата", САУ "Коалиция" и новые БМП и БТР на платформах "Курганец" и "Бумеранг" – этот год на "новинки" выдался бедным.

"Что мы увидели в этом году? Новая ТОС-2 "Тосочка", которая больше года на фронте, и САУ на колесной базе "Мальва" и "Гиацинт-К". Обе САУ – того же 152-мм калибра, с теми же дальностями и детскими болезнями с медленным развертыванием и точностью", – написал военный.

Украина только за время полномасштабной войны наладила, в частности, производство 155-мм САУ Богдана. Россия же, начавшая агрессию против соседнего государства и десятилетиями щеголявшая своей военной мощью, не нашла что показать.

"На России за пять лет от прошлого парада – старые стволы "Мсты" и "Гиацинта" на колесную базу поставили. Шасси – 20 лет, стволам – 40 лет. И главное, что тогдашних хедлайнеров на платформе "Армата" и САУ "Коалиция" – в этот раз даже на парад не поставили. Не то что на войну, серийно, а просто проехаться не смогли поставить, потому что и так весь мир смеется. Короче. Этот парад техники однозначно показывает, что совсем все плохо на России с техникой", – написал Мисюра.

Не было в этом году на кремлевском параде и боевых платформ "Курганец", "Бумеранг" и "Армата".

"А завершить воздушную часть самолетом "пятого поколения" Су-57 также не смогли. Самый лучший их самолет также не показали. Страна - фейк, однозначно", – подчеркнул Мисюра.

Напомним, на путинский парад 9 мая приехали лидеры почти трех десятков стран, среди них – президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, диктатор Беларуси Александр Лукашенко и другие. МИД Украины выразил демарш странам, которые сделали такой недружественный в отношении Украины шаг в условиях российской агрессии, массовых убийств украинцев, ударов против гражданской инфраструктуры, военных преступлений и преступлений против человечности

А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что присутствие лидеров ЕС на параде в Москве вызывает стыд.

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